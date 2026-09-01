A segunda rodada da elite do Campeonato "Jawwy" Sub-21 foi marcada por grande emoção, após a realização de 11 partidas que resultaram em 26 gols, uma média de cerca de 2,4 gols por jogo, em meio ao destaque notável de vários jovens talentos e aos primeiros indícios de acirramento na disputa entre os artilheiros.

Mohammed Al-Issa, atacante do Al-Ettifaq, foi o principal destaque individual da rodada, após continuar balançando as redes e marcar mais um gol na vitória de sua equipe sobre o Damac por 2 a 0, elevando seu total para 5 gols e assumindo a liderança da artilharia da competição, depois do início arrasador em que anotou um super hat-trick na primeira rodada.

Al-Faisaly e Al-Nassr: duplas e começos fortes

O Al-Faisaly manteve suas atuações destacadas ao conquistar uma grande vitória sobre o Al-Akhdoud por três gols a zero, e Dayo Osho foi um dos principais destaques do confronto, após marcar dois gols para conduzir sua equipe a mais um triunfo e confirmar sua presença entre os nomes de destaque do torneio.

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Por outro lado, o Al-Nassr apresentou uma das atuações mais fortes da rodada, ao golear o Al-Jabalain por quatro a zero, com Saad Haqawi marcando dois gols durante o confronto, enquanto Turki Al-Ghamil seguiu balançando as redes pela segunda rodada consecutiva, mantendo seu forte início ofensivo com a equipe.

8 equipes mantêm suas redes intactas

A segunda rodada teve um destaque notável de algumas equipes no aspecto defensivo, após 8 clubes conseguirem sair com as redes intactas, sendo eles: o Al-Faisaly diante do Al-Akhdoud, o Al-Feiha diante do Al-Ansar, o Al-Ittihad diante do Al-Tadhamon, o Al-Hilal diante do Al-Kholood, o Al-Ettifaq diante do Damac, o Al-Taawoun diante do Al-Orobah, o Al-Nassr diante do Al-Jabalain e o Al-Khaleej diante do Al-Wehda.

Esses números revelam um claro equilíbrio entre o poder ofensivo e a solidez defensiva, especialmente porque várias equipes conseguiram combinar a marcação de gols com a manutenção de suas redes sem sofrer nenhum gol, o que lhes garante um início forte na disputa do torneio.

Al-Riyadh dono da vitória ofensiva mais expressiva

No que diz respeito aos resultados, o Al-Nassr e o Al-Riyadh estiveram entre as equipes que mais marcaram na rodada, após cada um deles anotar 4 gols, já que o Al-Nassr venceu o Al-Jabalain por 4 a 0, enquanto o Al-Riyadh superou o Al-Qadsiah por 3 a 1, e o Al-Faisaly marcou 3 gols diante do Al-Akhdoud.

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A rodada também teve a vitória do Al-Ahli sobre o Al-Fateh por 2 a 1, e do Al-Taawoun sobre o Al-Orobah por um gol a zero, enquanto o Al-Najma empatou com o Neom em 1 a 1, e o Al-Ittihad venceu o Al-Tadhamon, o Al-Hilal venceu o Al-Kholood, o Al-Ettifaq venceu o Damac, o Al-Feiha venceu o Al-Ansar e o Al-Khaleej venceu o Al-Wehda.

A segunda rodada foi repleta de vitórias, já que 10 partidas terminaram com o triunfo de um dos lados, contra apenas um empate, enquanto o confronto entre o Al-Hazm e o Al-Watan foi adiado, deixando este último fora dos cálculos da rodada até a definição de sua nova data.

Com o fim da segunda rodada, as atenções se voltam para a disputa da artilharia, liderada por Mohammed Al-Issa com 5 gols, enquanto vários outros talentos seguem apresentando níveis notáveis, à frente deles Dayo Osho, Saad Haqawi e Turki Al-Ghamil, confirmando que as disputas iniciais mostram que a segunda edição da elite do Campeonato "Jawwy" traz muitos nomes capazes de construir o futuro do futebol saudita.