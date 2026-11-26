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A 11ª rodada da Liga Jawwy Elite (o Campeonato Saudita Sub-21) foi a rodada da queda dos grandes: nela chegou ao fim a campanha perfeita de Al-Ittihad e Al-Ahli, que ainda não haviam sofrido nenhuma derrota.

Os jogos da 11ª rodada da Liga Jawwy Elite foram disputados ao longo de quatro dias, começando na última segunda-feira, 23 de novembro, e terminando nesta quinta-feira, dia 26.

Campeão impõe ao Al-Ittihad a primeira derrota

A maior surpresa da rodada foi a derrota do líder Al-Ittihad para o Al-Hazem, atual campeão da Liga Jawwy Elite, por 2 a 1, mesmo com a partida sendo disputada em Jeddah.

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O curioso é que foi o Al-Ittihad quem abriu o placar, com Abdulaziz Al-Shammari, aos 27 minutos, e o time se manteve à frente até dez minutos antes do fim do tempo regulamentar.

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Mas o Al-Hazem virou o jogo de forma surpreendente graças a Hassan Idris, destaque da final da edição passada do Campeonato Saudita Sub-21, que marcou o gol de empate aos 80 minutos de partida.

Aos oito minutos dos acréscimos, o atacante senegalês Amadou Bamba Diang protagonizou a zebra da temporada ao marcar o gol da vitória do Al-Hazem, com um chute forte da entrada da área.

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A derrota encerrou a sequência perfeita do Al-Ittihad, que vinha de dez jogos de invencibilidade, com oito vitórias e apenas dois empates.

O Al-Ittihad estacionou nos 26 pontos e segue, por enquanto, na liderança da tabela, enquanto o Al-Hazem chegou a 16 pontos e saltou para a nona posição.

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Al-Ahli cai diante do Al-Riyadh

Curiosamente, o vizinho e rival tradicional Al-Ahli não aproveitou o tropeço do Al-Ittihad para se aproximar do líder e caiu na mesma armadilha, sofrendo sua primeira derrota na atual temporada para o Al-Riyadh, que jogou em casa, por 2 a 0.

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A partida teve o brilho de Battal Al-Harthi, que abriu o placar para o Al-Riyadh aos 39 minutos, antes de Bather Al-Rashidi marcar o gol que liquidou o jogo aos sete minutos dos acréscimos do segundo tempo.

Também para o Al-Ahli foi a primeira derrota na atual temporada da Liga Jawwy Elite, depois de dez jogos, com seis vitórias e quatro empates.

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Com o revés, o time de Jeddah estacionou nos 22 pontos e caiu para a terceira posição, enquanto o Al-Riyadh tomou dele a vice-liderança ao chegar a 24 pontos, dois a menos que o líder Al-Ittihad.

Al-Taawoun toma a posição do Al-Fateh

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Em um dos grandes jogos da 11ª rodada, o Al-Taawoun conquistou uma vitória importantíssima sobre o Al-Fateh, que jogou em casa, por 2 a 0, no campo auxiliar nº 2 da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Al-Ahsa.

Youssef Al-Nahdi abriu o placar para o Al-Taawoun aos sete minutos, e Abdulmajeed Sharif ampliou aos 22 minutos de partida.

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A vitória mexeu com a tabela da Liga Jawwy Elite: o Al-Taawoun saltou para a quarta posição, com 21 pontos, um a mais que o Al-Fateh, que deixou o G-4 e caiu para o sexto lugar.

O mais interessante, porém, é que o Al-Taawoun ainda tem dois jogos atrasados, o que significa que pode chegar à liderança com 27 pontos, um a mais que o Al-Ittihad, caso vença ambos.

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Al-Hilal se aproxima do G-4

A mesma situação vale para o Al-Hilal, que conquistou uma vitória importantíssima sobre o Al-Qadsiah, mandante da partida, por 2 a 1, no estádio do Al-Nahda, em Dammam.

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O Al-Hilal abriu o placar cedo, aos 14 minutos, com o atacante tunisiano Louay Al-Obaidi, e Ahmed Ali marcou o segundo gol aos 56 minutos.

Abdulrahman Ibrahim fez o único gol do Al-Qadsiah aos quatro minutos dos acréscimos do segundo tempo, mas não foi suficiente para a reação.

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Com a vitória, o Al-Hilal chegou a 20 pontos e ocupa a quinta posição na tabela, seis pontos atrás do líder Al-Ittihad, e ainda tem dois jogos atrasados, o que significa que pode igualar a pontuação do líder se vencer ambos.

Já o Al-Qadsiah manteve a fase ruim dos últimos jogos e estacionou nos 11 pontos, na 15ª posição da tabela.

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Al-Nassr arranca os pontos do Al-Ettifaq

Em outro jogo, o Al-Nassr conquistou uma vitória dificílima sobre o Al-Ettifaq, por 1 a 0, na partida disputada no estádio do adversário, em Dammam.

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O único gol do Al-Nassr foi marcado por Fawaz Al-Mashhour, aos três minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Al-Nassr chegou a 17 pontos e ocupa a sétima posição na tabela da Liga Jawwy Elite, ainda com dois jogos atrasados.

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Já o Al-Ettifaq caiu para a décima posição na tabela, estacionado nos 15 pontos.

Resultados dos demais jogos da Liga Jawwy Elite

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Nos demais jogos da 11ª rodada da Liga Jawwy Elite, o Al-Faisaly venceu o Al-Watan, fora de casa, por 2 a 1, enquanto o Al-Jabalain bateu o Al-Kholood, em casa, por 1 a 0.

Damac e Al-Orobah empataram por 2 a 2 em um jogo disputado, enquanto o Al-Khaleej superou o Al-Ansar, em casa, por 3 a 1.

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O Al-Wehda também venceu, em casa, o Al-Okhdood por 2 a 0, enquanto o Neom goleou o Al-Fayha, fora de casa, por 4 a 0, e o último jogo da rodada terminou com vitória do Al-Najma sobre o Al-Tadamon por 4 a 2.

Resumo da 11ª rodada da Liga Jawwy Elite

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Foram disputados 12 jogos na 11ª rodada da Liga Jawwy Elite: 11 terminaram com vitória de um dos times, e apenas um terminou empatado.

Houve gols em todas as partidas, já que nenhuma terminou em 0 a 0, e a maior vitória foi a do Neom, que fez 4 a 0 no Al-Fayha.

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Nos 12 jogos, foram marcados 35 gols, uma média de quase três gols por partida, o que é um índice elevado.

Pode-se dizer que Ghali Al-Shammari, jogador do Neom, foi o grande destaque da rodada, ao marcar mais um hat-trick e levar seu time à vitória por 4 a 0 sobre o Al-Fayha.

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No geral, o senegalês Amadou Diang, atacante do Al-Hazem, saltou para a liderança da artilharia da Liga Jawwy Elite na atual temporada, com nove gols, empatado com Moussa Adam, destaque do Al-Ahli.

A dupla está à frente de quatro jogadores com oito gols: Mohammed Al-Eisa, destaque do Al-Ettifaq, Ammar Al-Ghamdi, atacante do Al-Ittihad, Jefferson Ramos, jogador do Al-Fateh, e Abdulmajeed Sharif, destaque do Al-Taawoun.