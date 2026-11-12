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Um relatório da imprensa inglesa revelou, nesta quinta-feira, a reação dos jogadores do Manchester United após tomarem conhecimento da decisão de demitir o técnico Michael Carrick.

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O Manchester United anunciou, nesta quinta-feira, a saída de Michael Carrick do cargo de treinador da equipe, após o início decepcionante dos Red Devils na atual temporada e a permanência nas posições de rebaixamento, afirmando sua intenção de contratar um novo treinador permanente o mais rápido possível, em meio a notícias de um acordo com o argentino Mauricio Pochettino.

O Manchester United afirmou, em comunicado oficial, que chegou à difícil decisão de promover uma mudança no comando técnico, diante da não obtenção de resultados compatíveis com suas ambições.

Segundo o jornal "The Sun", os jogadores do Manchester United ficaram confusos e surpresos com a postura do clube em relação ao treinador Michael Carrick, com uma fonte afirmando: "Ninguém disse uma única palavra".

Carrick, que deve ser substituído por Mauricio Pochettino, comandou os treinos normalmente na última quarta-feira, ao lado de sua comissão técnica.

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A equipe sofria com a falta de jogadores devido à ausência de vários deles, que se juntaram a suas seleções nacionais, mas os treinos continuaram normalmente.

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Uma fonte disse ao jornal: "Muitos jogadores estão ausentes, mas aqueles que estavam presentes continuaram jogando normalmente. É algo estranho; ninguém disse uma única palavra, apesar de todo o alvoroço e das especulações".

E prosseguiu: "Os jogadores estão tão confusos quanto qualquer outra pessoa sobre o que está acontecendo. Isso resume a situação do Manchester United no momento e a forma como o clube é administrado".

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Carrick foi oficialmente dispensado de suas funções nesta quinta-feira, depois que o proprietário Avram Glazer aprovou a decisão e deu sinal verde para apresentar uma proposta oficial ao treinador da seleção dos Estados Unidos, Pochettino.

Carrick foi visto chegando ao centro de treinamento do United em Carrington pouco antes das oito horas da manhã, mas foi embora apenas duas horas depois, após uma reunião cara a cara com dirigentes do United.

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Esse foi o fim de uma longa novela que viu Carrick conduzir algumas sessões de treino enquanto as coisas já estavam claras.

O contrato do ex-treinador de Tottenham e Chelsea, Pochettino, de quatro anos, que assinou com os Estados Unidos no verão, contém uma cláusula de rescisão no valor de 7,4 milhões de libras esterlinas.

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Conta elevada para a troca de treinadores

A conta de indenizações do Manchester United para contratar e demitir treinadores e diretores esportivos ultrapassou 100 milhões de libras esterlinas desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, caso Mauricio Pochettino substitua Michael Carrick.

A contratação de Pochettino e a demissão de Carrick devem elevar a conta de indenizações pagas pelo Manchester United ao longo dos últimos 13 anos desde a saída de Ferguson para pouco mais de 108 milhões de libras esterlinas, segundo informou o jornal britânico "Telegraph".

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O jornal destacou que se trata de uma quantia enorme para um clube que dispensou 322 funcionários ao longo dos últimos dois anos para reduzir custos, sabendo-se que o Manchester United acumulou prejuízos de 444 milhões de libras esterlinas ao longo das últimas sete temporadas.