O Real Madrid pressiona para concluir a contratação do marfinense Yan Diomande, jogador do RB Leipzig, antes da viagem da equipe alemã para o seu campo de treinamento na Áustria, em meio à continuidade das negociações entre os dois clubes.

O jornalista alemão Florian Plettenberg, correspondente da rede "Sky Sport - Alemanha", disse nesta quinta-feira, por meio de sua conta na plataforma "X": "O Real Madrid pressiona para concluir a contratação de Yan Diomande junto ao RB Leipzig, antes da viagem do RB Leipzig para o seu campo de treinamento na Áustria no sábado".

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O Real Madrid manteve novas conversas com o RB Leipzig mais uma vez hoje, segundo a mesma fonte.

Plettenberg prosseguiu: "Diomande ainda está no RB Leipzig e lida com o processo de forma profissional e com paciência o tempo todo, aguardando que se chegue a um acordo entre os dois clubes. A negociação continua em andamento".

Diomande tem 19 anos e atua na posição de ponta. Chegou ao RB Leipzig no verão de 2025, vindo do Leganés, da Espanha, e fez uma temporada de destaque no Campeonato Alemão.

Também disputa a contratação o Paris Saint-Germain, além de circularem notícias sobre o interesse tanto do Liverpool quanto do Manchester City no craque da Costa do Marfim.



