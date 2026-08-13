Elliot Anderson, novo jogador do Manchester City, respondeu à provocação de seu companheiro de equipe, o norueguês Erling Haaland, no Instagram.

E parece que o norueguês Erling Haaland não esqueceu o que aconteceu com ele na última Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, da qual sua seleção se despediu diante da Inglaterra, com a derrota por 2 a 1 nas quartas de final.

De acordo com o jornal "The Sun", Erling Haaland provocou seu novo companheiro no Manchester City, Elliot Anderson, em uma resposta mordaz a um torcedor no Instagram.

Depois que Haaland publicou uma foto no Instagram com a legenda: "De volta à ensolarada Manchester!", um torcedor respondeu dizendo: "Manda um abraço para o Anderson", e a estrela norueguesa respondeu sem qualquer hesitação: "O mergulhador?".

O jornal "The Sun" afirmou que, apesar disso, não houve qualquer ressentimento, já que ambos os jogadores compareceram ao treino de preparação para a temporada ontem.

Quando foi perguntado a Anderson, de 23 anos, se ele havia visto a publicação de seu novo companheiro de equipe, ele disse: "Sim, viralizou bastante. Ele estava me chamando de mergulhador".

E prosseguiu: "Foi engraçado. Ele foi muito bom hoje e me ajudou a me adaptar, foi totalmente sincero comigo, é um cara realmente bacana".

O Manchester City desembolsou 116 milhões de libras esterlinas para contratar o jogador da seleção inglesa, de 23 anos, para o Etihad Stadium, a fim de reforçar suas chances de reconquistar o título da Premier League.

Anderson, ao que parece, havia provocado a ira de todo o povo norueguês após um episódio de tensão durante a Copa do Mundo neste verão.

Na partida das quartas de final, que estava empatada em 1 a 1, Torbjørn Heggem se atirou sobre uma bola que sobrou de um escanteio para colocar a Noruega em vantagem.

O gol acabou sendo anulado após revisão do árbitro de vídeo (VAR), já que os árbitros flagraram Haaland empurrando Anderson ao chão.

No entanto, muitos torcedores acharam que Anderson caiu ao chão de forma muito exagerada, enquanto outros acharam que o meio-campista colocou as mãos em Haaland primeiro. O próprio Haaland chegou a classificar a decisão como "fraca".