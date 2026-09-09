Resposta surpreendente à fúria do Real Madrid: Laporta fala sobre a Bola de Ouro e o sonho da quádrupla

Joan Laporta, presidente do Barcelona, falou sobre diversos assuntos antes da partida de sua equipe contra o Feyenoord nesta noite, na estreia de ambos na Liga dos Campeões da Europa.

O estádio Camp Nou recebe a partida entre Barcelona e Feyenoord na noite de hoje, marcando o início da caminhada dos dois na Liga dos Campeões da Europa.

Antes da partida, os dirigentes dos dois clubes se reuniram para o tradicional almoço de diretorias, em um clima extremamente amistoso.

O presidente do clube, Joan Laporta, conduziu a delegação do Barcelona ao restaurante, local habitual do almoço que antecede os jogos da Liga dos Campeões da Europa. Também estiveram presentes o vice-presidente Rafa Yuste e os membros do conselho de administração Josep Ignasi Macià, Miguel Camps, Carles Ayats e Jaume Santiveri, além de um representante da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA).

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Ao chegarem para o almoço com os dirigentes do Feyenoord, que também estava bem representado neste encontro, o presidente do Barcelona falou longamente sobre diferentes assuntos.

A Liga dos Campeões da Europa é o principal objetivo do Barcelona

Laporta explicou, em declarações reproduzidas pelo jornal "Mundo Deportivo", que a Liga dos Campeões da Europa é o principal objetivo da temporada, e elogiou muito Lamine Yamal, um dos candidatos à conquista da Bola de Ouro após sua brilhante temporada com o Barcelona e a seleção espanhola.

Ele afirmou: "Nosso objetivo é vencer o título do Campeonato pela terceira vez consecutiva, o que é uma conquista excepcional. Nosso objetivo também é conquistar o título da Copa, algo maravilhoso. Nosso objetivo é vencer a Supercopa para confirmarmos nosso mérito no meio da temporada e mostrar que estamos aqui para disputar o título do Campeonato".

E continuou: "E, claro, buscamos este ano vencer a Liga dos Campeões da Europa. Se me perguntarem qual é o objetivo principal, responderei que sim, é a Liga dos Campeões.

A Bola de Ouro

Sobre a Bola de Ouro, Laporta disse: "O Barcelona é um clube único no mundo, e essas indicações que recebemos para jogadores, treinadores e o clube como um todo são a melhor prova disso. Estamos extremamente orgulhosos. Os jogadores do clube devem ser gratos ao Barcelona por tudo o que ele lhes oferece".

E prosseguiu: "Os jogadores do Barcelona são os meus favoritos. Ficarei muito feliz se um jogador do Barcelona vencer".

Laporta elogia Lamine Yamal

Sobre Yamal, disse: "É um jogador incrível. Tem um talento excepcional, é um gênio, e acredito que sua indicação ao prêmio da Bola de Ouro é plenamente merecida. Tem um talento e uma maturidade admiráveis para a sua idade. Além de ser um líder".

E continuou: "Vou dizer também uma coisa, sinto pena de alguns jogadores que também poderiam ter sido líderes, como o Gavi, por exemplo, que tem um histórico repleto de conquistas. Essa é uma decisão dos jogadores e de Hans Flick, e acredito que seja uma decisão muito acertada. Sinto pena quando falamos das indicações e não encontramos Pedri e Raphinha entre os indicados. Acredito que eles também mereceram ser indicados à Bola de Ouro; foi o talento deles que os tornou merecedores da indicação".

As críticas do Real Madrid à arbitragem

Joan Laporta também foi questionado sobre as críticas do Real Madrid à arbitragem após sua derrota para o Real Betis, um tema sobre o qual o presidente do Barcelona quis evitar qualquer possível polêmica.

Ele disse: "Estamos extremamente ocupados e entusiasmados com o Barcelona. Montamos o time ideal do Barcelona. O Deco fez um trabalho excepcional, ao lado de Bojan e de toda a comissão esportiva. O Deco dirige a equipe com maestria, e Bojan e Alejandro trabalham em perfeita sintonia com Deco e Hans Flick".

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E concluiu em tom bastante sereno: "Juntos, conseguimos formar uma equipe competitiva dessa maneira. O que mais nos entusiasma é o Barcelona. Já quanto ao que fazem os outros times, desde que não ultrapassem os limites do respeito e da harmonia institucional que devem ser mantidos, é essa a nossa posição. Deixem que os outros times façam o que acharem conveniente. Nós respeitamos isso, desde que não haja um desrespeito evidente ao que é normal nas relações entre os clubes".