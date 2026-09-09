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Resposta surpreendente à fúria do Real Madrid: Laporta fala sobre a Bola de Ouro e o sonho da quádrupla

Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga dos Campeões
Real Madrid
L. Yamal
Raphinha
Espanha
Países Baixos
Brasil

"Deco fez um trabalho excepcional"

Joan Laporta, presidente do Barcelona, falou sobre diversos assuntos antes da partida de sua equipe contra o Feyenoord nesta noite, na estreia de ambos na Liga dos Campeões da Europa.

 O estádio Camp Nou recebe a partida entre Barcelona e Feyenoord na noite de hoje, marcando o início da caminhada dos dois na Liga dos Campeões da Europa.

 Antes da partida, os dirigentes dos dois clubes se reuniram para o tradicional almoço de diretorias, em um clima extremamente amistoso.

O presidente do clube, Joan Laporta, conduziu a delegação do Barcelona ao restaurante, local habitual do almoço que antecede os jogos da Liga dos Campeões da Europa. Também estiveram presentes o vice-presidente Rafa Yuste e os membros do conselho de administração Josep Ignasi Macià, Miguel Camps, Carles Ayats e Jaume Santiveri, além de um representante da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA).

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 Ao chegarem para o almoço com os dirigentes do Feyenoord, que também estava bem representado neste encontro, o presidente do Barcelona falou longamente sobre diferentes assuntos.

A Liga dos Campeões da Europa é o principal objetivo do Barcelona

Laporta explicou, em declarações reproduzidas pelo jornal "Mundo Deportivo", que a Liga dos Campeões da Europa é o principal objetivo da temporada, e elogiou muito Lamine Yamal, um dos candidatos à conquista da Bola de Ouro após sua brilhante temporada com o Barcelona e a seleção espanhola.

Ele afirmou: "Nosso objetivo é vencer o título do Campeonato pela terceira vez consecutiva, o que é uma conquista excepcional. Nosso objetivo também é conquistar o título da Copa, algo maravilhoso. Nosso objetivo é vencer a Supercopa para confirmarmos nosso mérito no meio da temporada e mostrar que estamos aqui para disputar o título do Campeonato".

E continuou: "E, claro, buscamos este ano vencer a Liga dos Campeões da Europa. Se me perguntarem qual é o objetivo principal, responderei que sim, é a Liga dos Campeões.

A Bola de Ouro

Sobre a Bola de Ouro, Laporta disse: "O Barcelona é um clube único no mundo, e essas indicações que recebemos para jogadores, treinadores e o clube como um todo são a melhor prova disso. Estamos extremamente orgulhosos. Os jogadores do clube devem ser gratos ao Barcelona por tudo o que ele lhes oferece".

E prosseguiu: "Os jogadores do Barcelona são os meus favoritos. Ficarei muito feliz se um jogador do Barcelona vencer".

Laporta elogia Lamine Yamal

Sobre Yamal, disse: "É um jogador incrível. Tem um talento excepcional, é um gênio, e acredito que sua indicação ao prêmio da Bola de Ouro é plenamente merecida. Tem um talento e uma maturidade admiráveis para a sua idade. Além de ser um líder".

E continuou: "Vou dizer também uma coisa, sinto pena de alguns jogadores que também poderiam ter sido líderes, como o Gavi, por exemplo, que tem um histórico repleto de conquistas. Essa é uma decisão dos jogadores e de Hans Flick, e acredito que seja uma decisão muito acertada. Sinto pena quando falamos das indicações e não encontramos Pedri e Raphinha entre os indicados. Acredito que eles também mereceram ser indicados à Bola de Ouro; foi o talento deles que os tornou merecedores da indicação".

As críticas do Real Madrid à arbitragem

Joan Laporta também foi questionado sobre as críticas do Real Madrid à arbitragem após sua derrota para o Real Betis, um tema sobre o qual o presidente do Barcelona quis evitar qualquer possível polêmica.

Ele disse: "Estamos extremamente ocupados e entusiasmados com o Barcelona. Montamos o time ideal do Barcelona. O Deco fez um trabalho excepcional, ao lado de Bojan e de toda a comissão esportiva. O Deco dirige a equipe com maestria, e Bojan e Alejandro trabalham em perfeita sintonia com Deco e Hans Flick".

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E concluiu em tom bastante sereno: "Juntos, conseguimos formar uma equipe competitiva dessa maneira. O que mais nos entusiasma é o Barcelona. Já quanto ao que fazem os outros times, desde que não ultrapassem os limites do respeito e da harmonia institucional que devem ser mantidos, é essa a nossa posição. Deixem que os outros times façam o que acharem conveniente. Nós respeitamos isso, desde que não haja um desrespeito evidente ao que é normal nas relações entre os clubes".

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