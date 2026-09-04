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KompanyGetty Images

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Resposta reveladora à pergunta sobre o Bayern de Munique: fracasso de transferência prefere “ficar de boca fechada”

La Liga
Espanyol x Sevilla
Espanyol
Sevilla

Bryan Zaragoza e o Bayern de Munique podem respirar aliviados. O jogador, porque está de volta à sua terra natal, na Espanha, e espera ter muitos minutos em campo depois de tempos difíceis; o principal clube alemão, porque conseguiu se desfazer de um profissional para o qual não tinha utilidade.

No entanto, a saída do atacante de 24 anos mais uma vez se trata de um empréstimo. O Bayern gostaria de ter liberado Zaragoza em definitivo.

Talvez porque a gente sempre se encontre pelo menos duas vezes na vida, ou às vezes até bem mais do que isso, o velocista de lado preferiu não dizer nada sobre o Bayern de Munique em sua apresentação como reforço do Espanyol Barcelona. Ainda assim, isso foi bastante eloquente. Ao ser questionado sobre seu período em Munique, limitou-se a dizer: "É melhor eu ficar de boca fechada."

Por conta de carências no elenco, o Bayern buscou Zaragoza no Granada no inverno de 2024, por meio de um empréstimo antecipado, antes de ele se transferir em definitivo no verão para o recordista alemão por 17 milhões de euros. Sob o comando do técnico Thomas Tuchel, Zaragoza ao menos somou sete partidas na Bundesliga, antes de ser totalmente deixado de lado por seu sucessor, Vincent Kompany. Depois vieram empréstimos para o CA Osasuna e o Celta de Vigo, na Espanha, e para a Roma.

Bryan ZaragozaGetty Images


Bryan Zaragoza quer "ficar o máximo de tempo possível"

Foi um desejo expresso de Zaragoza se transferir para o Espanyol, algo que o diretor esportivo Monchi confirmou. O jogador fez "enormes esforços financeiros" para viabilizar a transferência, destacou Monchi.

"Acho que preciso de estabilidade, de ficar um tempo em um clube, e acho que o Espanyol é ideal para isso. Por isso vim para cá: para tentar ficar o máximo de tempo possível", disse Zaragoza, indicando assim que no próximo verão pode haver um fim definitivo da ligação pouco satisfatória para ambos os lados com o Bayern de Munique.


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