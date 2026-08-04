Uma reportagem revelou um novo desdobramento nas negociações em curso entre o Trabzonspor e o astro egípcio Mohamed Salah, em meio à tentativa do clube turco de fechar o negócio durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o jornal turco "61 Saat", as negociações entre as duas partes chegaram a um estágio bastante avançado, com os dirigentes do Trabzonspor aguardando a resposta final de Salah, como preparação para concretizar a contratação de forma oficial.

A publicação acrescentou que o primeiro pedido de Mohamed Salah à direção do Trabzonspor foi receber parte de seu salário de forma adiantada, solicitação que o clube turco aceitou imediatamente, para aproximar os pontos de vista entre as duas partes.

O jornal esclareceu que, caso não ocorra nenhum desdobramento negativo, um avião particular será enviado à Grécia amanhã, quarta-feira, para levar o capitão da seleção do Egito a Istambul, antes de seguir para a cidade de Trabzon a fim de completar os trâmites de sua transferência.

O movimento de contratação do astro egípcio gerou um clima de entusiasmo entre os torcedores do clube, e a direção se prepara para organizar uma recepção especial ao jogador assim que ele chegar, caso o negócio seja concluído.

O jornal encerrou sua reportagem apontando que a direção do Trabzonspor começará a se movimentar para fechar uma contratação ofensiva após concluir o assunto do ídolo do Liverpool, diante da falta de convicção de que o atacante nigeriano Paul Onuachu seria suficiente para comandar o ataque sozinho, e que o presidente do clube realizará uma reunião com o técnico Fatih Tekke após o fim da pré-temporada para fechar as novas contratações.

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