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Reportagens da imprensa revelaram a verdade sobre uma suposta troca, pela qual um atacante do Newcastle United se transferiria para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, para compensar a saída do atacante inglês Ivan Toney nos próximos meses.

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Reportagens da imprensa haviam afirmado que o clube inglês ofereceu ao Al-Ahli a contratação do atacante alemão Nick Woltemade, emprestado à Juventus, em uma troca pela qual Ivan Toney se transferiria para o Newcastle.

No entanto, Danny Bachmann, agente de Woltemade, negou categoricamente essas notícias em declarações ao canal saudita Al Arabiya, por meio de seu site oficial, nas quais classificou as informações como "bobagem".

"Isso é bobagem. Estamos focados na Juventus, e nesta fase da carreira de Woltemade ele só vai jogar nas grandes ligas da Europa", afirmou Bachmann.

Woltemade defende a Juventus na temporada atual, emprestado pelo Newcastle na última janela de transferências de verão, com contrato de uma temporada, ao fim da qual retornará ao St James' Park.

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Desde que chegou à Juventus, o atacante alemão disputou 17 partidas, nas quais marcou cinco gols e deu quatro assistências.

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A ida para a Juventus aconteceu depois que o jogador de 24 anos não conseguiu se firmar no Newcastle United na temporada passada, após ter sido contratado junto ao Stuttgart, da Alemanha, por 69 milhões de libras esterlinas.

Woltemade não conseguiu suprir a saída do atacante sueco Alexander Isak para o Liverpool: pelo time inglês, disputou 51 partidas, marcou 11 gols e deu cinco assistências.

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Ivan Toney tem sido ligado a vários clubes da Premier League nos últimos tempos , com destaque para o Newcastle United, comandado pelo técnico alemão Matthias Jaissle, que já o treinou por dois anos no Al-Ahli.

Além disso, o jogador de 30 anos é ligado a uma transferência para o Manchester United, que busca um novo nome para o ataque, mas a situação não parece clara após a contratação do argentino Mauricio Pochettino para comandar o time no lugar do inglês Michael Carrick.

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O Crystal Palace também se tornou o mais recente interessado em contratar o atacante inglês nos próximos meses, já que precisa de um novo jogador para a posição.

O interesse surgiu ao mesmo tempo que a contratação do técnico dinamarquês Thomas Frank para comandar o time londrino daqui em diante, no lugar do treinador francês Pierre Sage.

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Frank tem uma relação forte com Ivan Toney, a quem treinou no Brentford por quatro anos completos, entre 2020 e 2024, antes de o atacante inglês se transferir para o Al-Ahli no meio de 2024.

Por sua vez, Ivan Toney não descarta a ideia de voltar à Premier League nos próximos meses, sobretudo pelo desejo de garantir uma vaga fixa na seleção inglesa sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel.