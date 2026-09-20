Gerou-se grande polêmica em torno da não marcação de um pênalti a favor do Manchester United, contra o Fulham, apesar de a bola ter tocado na mão de Calvin Bassey.

As reprises mostraram um contato evidente depois que Lisandro Martínez tocou a bola em direção ao zagueiro do Fulham, aos 86 minutos da partida que terminou empatada em 1 a 1 no domingo.

Naquele momento, o United perdia por um gol de diferença e lutava para salvar um ponto.

O árbitro Peter Bankes mandou seguir o jogo, e foi apoiado por seus colegas de arbitragem, segundo o jornal "The Sun".

Agora, a liga da Premier League inglesa demonstrou total transparência a respeito do lance ao publicar um comunicado por meio de seu centro de partidas na rede social X.

Também divulgou o teor da conversa entre Bankes, o árbitro assistente Dan Cook e Nick Hopton, o árbitro assistente de vídeo.

O comunicado dizia: "A decisão do árbitro de não marcar um pênalti a favor do Manchester United, devido a um possível toque de mão de Bassey, foi verificada e confirmada pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR)".

O primeiro árbitro assistente, Cook, disse aos colegas depois que a bola atingiu a mão de Bassey: "Está perto do corpo dele - a bola bateu nele, mas o braço está perto do corpo".

Bankes respondeu: "A decisão tomada em campo é seguir o jogo".

Hopton acrescentou: "Os braços dele estão perto do corpo. Como demonstrado - em confirmação à decisão de campo de seguir o jogo, exatamente como foi descrito em campo".

Esperava-se que fosse um dia sombrio para o Manchester United, depois que Martínez cometeu a falha de marcar um gol contra no gol de Senne Lammens, que tem igual parcela de responsabilidade, pouco depois de uma hora de jogo.

A frustração de sua torcida aumentou quando o protesto por causa do toque de mão e o pedido de pênalti foram ignorados, mas eles salvaram algo da partida ao empatar aos 89 minutos.







