Javier Tebas, presidente da La Liga, deu continuidade à escalada de tensão com o Real Madrid, após responder ao comunicado de tom duro divulgado pelo clube merengue contra ele, afirmando que defender os interesses de todos os clubes não significa se submeter à visão do clube mais poderoso, e reiterando que mantém sua independência ao adotar suas posições.

A crise não levou mais do que pouco mais de duas horas entre a publicação do comunicado do Real Madrid e a resposta de Tebas, que também escolheu suas contas nas redes sociais para responder, em uma mensagem de tom incisivo e focada em rebater os pontos levantados pelo clube merengue.

Tebas escreveu: "Defender os interesses de um clube não significa adotar seu discurso, e representar a todos não significa obedecer ao mais poderoso".

O presidente da La Liga respondeu às críticas do Real Madrid à arbitragem afirmando: "Criticar uma decisão arbitral é algo legítimo, mas transformar todo prejuízo sofrido por uma equipe em prova da existência de uma campanha de perseguição, isso é outra coisa".

Também criticou o discurso vindo do canal oficial do Real Madrid, dizendo: "Falam há anos sobre a existência de um campeonato manipulado, rodada após rodada. Isso gera confiança ou prejudica a imagem do futebol espanhol?".

Tebas: "Neutralidade não significa não tomar posição"

Tebas defendeu suas posições, afirmando que tomar uma posição diante do que considera injustiça não é incompatível com a neutralidade, mas está ligado, segundo sua visão, à independência no exercício de suas funções.

E disse: "Se por neutralidade vocês entendem não tomar posição sobre nada, nem mesmo sobre o que é certo e o que é errado, então estão me pedindo para abrir mão da minha responsabilidade. Independência significa tomar decisões conforme meus próprios critérios, sem pressões nem submissão, aplicando as mesmas regras a todos e defendendo o interesse comum".

E acrescentou: "E isso significa tomar decisões e declarar posições, mesmo que isso não agrade ao Real Madrid".

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Em sua mensagem, Tebas rejeitou a acusação de ser tendencioso contra o clube merengue, afirmando: "Defender os interesses de um clube não significa adotar seu discurso. E representar a todos não significa obedecer ao mais poderoso. É preciso defender os interesses da competição, e os interesses da La Liga".

E encerrou sua mensagem com uma frase contundente: "Não sou dono da La Liga, e não vou geri-la como se fosse propriedade de um único clube. Respeito a todos. E não me submeto a ninguém".

O início da escalada: Real Madrid exige neutralidade

O Real Madrid havia divulgado um comunicado de tom duro antes da resposta de Tebas, no qual criticou suas declarações em que atacou o clube e suas críticas à arbitragem após o dérbi de Madri.

Tudo começou quando Tebas escreveu anteriormente: "Quando não é o caso Negreira, é a arbitragem. Chega dessa cortina de fumaça! O pretexto de sempre já não é acreditado por ninguém que tenha um mínimo de bom senso", além de atacar a narrativa de que os árbitros seriam alvo de perseguição contra o Real Madrid, dizendo que acreditar que os árbitros "estão direcionados contra o Real Madrid é viver em outra galáxia", considerando que "apontar a existência de uma conspiração é mais confortável do que explicar o que acontece dentro de campo".

Cerca de 10 horas depois, veio a resposta do Real Madrid em um comunicado que incluiu críticas diretas ao presidente da La Liga, no qual o clube o acusou daquilo que descreveu como uma "recorrente preocupação com o Real Madrid", e considerou suas últimas declarações "graves, incompreensíveis e impróprias de um dirigente que assume suas responsabilidades".

O clube também exigiu, em clara referência à possibilidade de uma mudança na liderança da La Liga, a presença de um "dirigente capaz de gerir a competição e desenvolver todo o seu potencial, com o compromisso do dever fundamental que é a neutralidade".

E a questão da "neutralidade", especificamente, foi um dos principais pontos que provocaram a resposta de Tebas, fazendo com que a relação, já tensa, entre o presidente da La Liga e o Real Madrid entrasse em um novo capítulo de escalada pública.

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