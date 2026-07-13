Resposta em campo... A imprensa argentina se mobiliza em defesa de Messi contra a provocação inglesa

A imprensa argentina se mobilizou em defesa de Lionel Messi e da seleção de seu país, antes do confronto contra a Inglaterra, na noite da próxima quarta-feira, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026.

Joe Cole, ex-jogador da seleção inglesa, decidiu acirrar a tensão entre as duas seleções antes do tão aguardado confronto, afirmando: “É a primeira vez que Messi enfrenta a Inglaterra? Pois bem, vamos acabar com ele. Sim, com 100% de certeza”.

E acrescentou: “Vou dizer agora: a Inglaterra vai se classificar para a final. Temos uma velocidade que supera em muito os pontos fortes da Argentina, e vamos derrotá-los”.

Essa declaração gerou ampla repercussão em toda a imprensa argentina e despertou grande entusiasmo a apenas dois dias da partida, segundo informou a rede “Foot Mercato”.

De fato, a mídia argentina divulgou amplamente essa declaração, com vários sites destacando seu caráter “provocativo”.

O site “MDZ Online” acredita que Joe Cole “gerou polêmica antes da partida” e considera que essa declaração levará Lionel Messi, artilheiro do torneio, a responder em campo.

Vários meios de comunicação divulgaram essa declaração, considerando-a um incentivo adicional para os campeões mundiais.

Por sua vez, o jornal Clarín afirmou: “Dependendo do resultado da semifinal, essa declaração pode se tornar uma das mais memoráveis ou das mais irônicas do torneio”.

Já o canal TyC Sports ironizou as declarações duras de Cole em relação a Leo, dizendo: “É surpreendente, especialmente depois de ele ter elogiado Leo repetidamente diante do público e até mesmo colocado ele em um patamar muito acima de Cristiano Ronaldo”.

O canal também ironizou outros comentários divulgados na Inglaterra, especialmente aqueles relacionados à qualidade da dupla de zagueiros formada por Cristian Romero e Lisandro Martínez.

Nas redes sociais, muitos torcedores argentinos agradecem aos comentaristas britânicos por terem dirigido críticas contundentes ao vestiário do técnico Lionel Scaloni.

Já a agência de notícias TN acrescentou um novo capítulo à rivalidade entre a Argentina e a Inglaterra e, como costuma acontecer nessas partidas, tudo será decidido em campo.

E completou: “Lá, Messi tentará provar mais uma vez por que continua sendo o jogador que todos tentam parar, e que é quase impossível silenciar. Poucos dias antes do confronto contra o Atlanta, talvez Joe Cole tenha dado a Lionel Messi e seus companheiros um incentivo extra para disputar essa semifinal com ainda mais entusiasmo”.