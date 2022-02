Resposta e 'convite' de Abel a Guardiola mostra Palmeiras leve antes da final do Mundial

Uma fala equivocada de Pep Guardiola rendeu uma resposta bem humorada de Abel Ferreira às vésperas da final do Mundial de Clubes, no qual o Palmeiras enfrenta o Chelsea, nesse sábado (12), às 13h30 (de Brasília). Toda a situação em que, mais uma vez, é apontada a falta de conhecimento dos europeus sobre o futebol sul-americano, foi encarada com bom humor e mostra um Abel "relaxado" para o jogo mais importante de sua carreira.

Tudo começou na coletiva de imprensa no dia anterior do jogo entre Manchester City e Norwich. Quando perguntado se o Man City era o melhor time do mundo, Guardiola equivocou-se em parte da resposta.

"O melhor é o Chelsea porque ganhou na Europa e venceu a Liga dos Campeões. Ou o melhor time é o River Plate porque venceu na América do Sul. Eu acho. Ou não, talvez", declarou Guardiola.

Vale lembrar que a última vez que o River Plate venceu a Copa Libertadores foi em 2018, quando bateu o Boca Juniors na finalíssima, disputada curiosamente no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid.

Desde então, o Flamengo (2019) e o Palmeiras (2020 e 2021) levantaram o caneco mais importante das Américas.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, aproveitou a resposta do treinador catalão e comentou a situação com uma leve cutucada e bom humor.

"Os europeus conhecem muito bem a América do Sul, tanto que compram em grande quantidade. Admiro muito o Guardiola, acredito que não tenha tempo, porque está muito focado em ganhar a Liga dos Campeões, porque é das melhores equipes da atualidade. Eu o convido a ver o jogo e conhecer o Palmeiras. Ele tem um jogador que comprou do Palmeiras (Gabriel Jesus), e posso dizer a ele para estar atento, que temos mais e de grande qualidade", falou o lusitano em entrevista coletiva.

Por mais que chegue pressionado para vencer o título mundial, a situação mostra que o Palmeiras parece chegar com uma certa leveza à final da competição. Após o trauma de 2020, quando perdeu para o Tigres na semifinal do torneio, o Alviverde passou tranquilo pelo Al-Ahly, do Egito, na atual edição.

Assim como qualquer equipe sul-americana nas últimas décadas, o Palmeiras chega como um "azarão" para final contra os europeus, fato endossado por Abel Ferreira na mesma entrevista, corroborando a fala de Guardiola de que o Chelsea é "uma das melhores equipes do mundo".

O duelo decisivo acontece neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília), e pode marcar o primeiro título do Verdão nesse novo formato de disputa do Mundial de Clubes.