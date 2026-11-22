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As declarações de Florentino Pérez durante a assembleia geral do Real Madrid provocaram uma nova onda de polêmica com o Barcelona. O presidente merengue apresentou números relacionados às decisões de arbitragem desde a implementação do VAR, alegando que eles revelam uma clara disparidade entre os dois rivais no benefício obtido com as marcações.

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Pérez pediu a renúncia de Javier Tebas, presidente da LaLiga, e renovou suas críticas ao Barcelona por causa do caso Negreira, mencionando o que chamou de ajudas da arbitragem recebidas pelo clube catalão. Ao falar das estatísticas, o presidente do Real Madrid destacou que o Barcelona jogou 862 minutos com superioridade numérica na última década, enquanto sua equipe registrou saldo negativo nesse quesito, e considerou que a diferença merece atenção.

Pérez também se baseou no número de gols anulados pelo VAR, explicando que o Real Madrid teve 42 gols anulados desde a implementação da tecnologia, contra 19 do Barcelona. Em seguida, relacionou esses números ao que classificou como omissão da LaLiga em resolver o problema.

O presidente merengue acrescentou que a temporada atual conta com 21 árbitros que foram promovidos graças a Negreira e, depois, questionou, indignado, o fato de seu clube ser alvo de perseguição apesar do que considera abusos da arbitragem.

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Mas os números apresentados por Pérez não ficaram sem resposta do lado catalão. Vários jornalistas ligados ao Barcelona se apressaram em atacar o presidente do Real Madrid e em questionar a forma como ele apresentou essas estatísticas. Jota Jordi, apresentador do "El Chiringuito", foi um dos que mais criticaram Pérez. Ele publicou um comentário irônico em suas redes sociais: "Florentino chora em sua assembleia geral por causa desta imagem".

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Jordi seguiu com os ataques ao presidente do Real Madrid: "Florentino exige o que teve durante 100 anos para vencer do jeito que estavam acostumados a vencer, e agora eles precisam disso e sentem falta: as ajudas. Sinto muito, mas acabou essa história de ganhar com gols em impedimento ou com faltas!".

Depois, completou: "Se o VAR existisse há 100 anos, eles teriam apenas dois títulos da Champions League e oito do Campeonato Espanhol".

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Jordi não foi o único a responder a Pérez. Gerard Romero, apresentador do "Jijantes FC", também entrou no embate e afirmou que os números apresentados pelo presidente do Real Madrid revelam outro lado da história. Segundo ele, sem o VAR, continuariam os erros de arbitragem dos quais o clube merengue se beneficiou.

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Romero acrescentou: "São 42 gols anulados pelo VAR para o Real Madrid, contra 19 para o Barcelona. Muito bem, eles podem continuar repetindo esses números, mas deveriam ter um pouco de vergonha, porque, se não fosse o VAR, continuariam fazendo o que bem entendessem".

O Real Madrid venceu o Celta de Vigo com muito sufoco por 2 a 1, com um gol no fim de Carlos Espí, e chegou a 33 pontos, empatado com o rival Barcelona, líder do campeonato, que enfrenta o Villarreal na tarde de hoje.

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