Responsável por faixa racista em Burnley x Man City é banido e perde emprego

Avião foi visto sobrevoando o Etihad Stadium antes de partida do City carregando faixa racista; autor do ato não enfrentará acusação policial

Desde seu retorno, protestos contra o racismo estão tomando conta das partidas da Premier League. Porém, na última segunda-feira (22), antes do jogo entre Manchester City e Burnley, um avião carregando uma faixa com os dizeres "Vidas Brancas Importam - " foi visto sobrevoando o Etihad Stadium. O autor do ato foi demitido de seu emprego e banido por seu clube de coração.

Após o brutal assassinato de George Floyd, em abordagem policial no estado de Minnesota, manifestações contra o racismo tomaram conta do mundo e no futebol não foi diferente.

Na Premier League, a cada partida os jogadores estão se ajoelhando no centro do gramado e usando a frase “Black Lives Matter”, no lugar de seus nomes no uniforme, em apoio ao movimento. Os atos em busca de igualdade racial também tiveram apoio de diversos jogadores da Bundesliga e Marcelo, do Real Madrid.

Então, em meio ao apoio global ao movimento, e poucos minutos após os jogadores de City e Burnley se ajoelharem no gramado, a faixa racista foi vista sobrevoando o estádio de Manchester causando indignação pelo mundo.

Jack Happle, torcedor do Burnley de 24 anos, assumiu a responsabilidade pelo ato e foi banido pelo clube de qualquer atividade envolvendo a equipe. Cabe destacar que uma parte da torcida do Burnley é conhecida, justamente, por atos racistas e extremistas.

"Fiquei com nojo de sentar na cabine dos diretores do Etihad e ver o avião sobrevoar o estádio", afirmou Neil Hart, CEO do clube, à BBC Sport, quando questionado sobre o incidente.

Além disso, Happle também perdeu seu emprego, com a empresa de engenharia Paradigm Precision confirmando que houve uma quebra na política da companhia.

Por outro lado, ele não enfrentará nenhuma acusação policial após a conclusão das investigações.

"Depois de avaliar todas as informações disponíveis em torno deste incidente, concluímos que não há delitos que tenham sido divulgados no momento”, afirmou o superintendente-geral da Polícia de Lancashire.