Responsável por campo do Palmeiras monta gramado de time dos EUA no Brasil

Empresa que mantém gramado do Allianz Parque faz campo de filial do Boston City no Brasil

A Soccer Grass iniciou a montagem dos dois campos de treinos do CDT do Complexo Esportivo do Boston City, em Manhuaçu, Minas Gerais.

"Finalizamos o espalhamento do BGS, a seguir vamos fazer a compactação e a selagem com o pó de pedra. Terminando este último processo, iniciamos com a instalação do gramado sintético", conta o empreiteiro da Soccer Grass, Clarindo Luiz Neto, responsável pelos gramados da obra.

"Estou gostando muito do trabalho. Depois de quase um mês estão em estado avançado de preparação para receber a grama. Isso facilita muito e faz com que os campos sejam entregues rapidamente e com qualidade", analisa o presidente do Boston City FC, Renato Valentim.

Em breve os jogadores utilizarão os campos para treinamentos e jogos das categorias de base e do time profissional do clube.

Pelas categorias de base, o Boston possui equipes do sub-15 ao sub-20, que atuam no Campeonato Mineiro. Em agosto, o time profissional inicia a participação na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.