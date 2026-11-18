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Foram apenas 12 minutos em campo nesta temporada, mas o suficiente para colocar seu nome entre os grandes. Dentro do Barcelona, há a convicção absoluta de que o jovem atacante egípcio tem algo raro, que poucos possuem. E Bojan Krkic, coordenador de futebol e responsável pelo acompanhamento detalhado da evolução dos jovens talentos do clube, veio a público para dizer isso abertamente.

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Falou-se muito neste verão europeu sobre a contratação de um centroavante para o Barcelona, e o clube nunca escondeu que seu principal alvo era Julián Álvarez. No entanto, apesar das tentativas do próprio jogador de vestir a camisa blaugrana, a postura firme do Atlético de Madrid obrigou o Barça a buscar outras opções.

No fim, Hans Flick teve a brilhante ideia de testar Raphinha como centroavante, e Gabriel Jesus também chegou. Mas houve outro passo importante: dar a Hamza Abdelkarim um papel de destaque no time principal.

O jogador egípcio não tem tido muitas oportunidades sob o comando do treinador alemão. Ele atuou apenas 12 minutos nesta temporada, divididos em duas partidas do Campeonato Espanhol: 4 minutos contra o Rayo Vallecano e 8 minutos contra o Getafe. Isso, porém, não significa que Hamza não seja muito valorizado dentro do clube.

A comissão técnica está totalmente convencida de seu enorme potencial e enxerga nele um projeto de grande atacante para o futuro, o que fez seu nome ganhar força nos bastidores do clube, apesar das poucas aparições.

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Além disso, o jornal "Sport" informou que o clube está muito satisfeito com a postura e a humildade do atacante egípcio, que nesta temporada vem alternando entre o time principal, o time B e o time juvenil com o melhor comportamento possível.

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Ele chegou até a jogar pela Liga Jovem no mesmo dia e foi substituído no intervalo para ser incorporado ao grupo de Flick. Isso aconteceu na partida contra o Aston Villa, um episódio que mostra o quanto ele é profissional e totalmente comprometido.

Hamza Abdelkarim recebeu grandes elogios de Bojan Krkic nesta quarta-feira, durante uma entrevista concedida ao lado do diretor esportivo do Barcelona, Deco, no programa "Tot Costa", da "Catalunya Ràdio".

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Bojan é coordenador do departamento de futebol do Barcelona, e sua função está intimamente ligada aos jovens jogadores. Ele sabe bem do que fala quando é questionado sobre os jovens talentos promissores do time, especialmente em relação à posição de centroavante, já que atuou nessa função durante a carreira.

No bate-bola de perguntas rápidas, Bojan Krkic foi convidado a escolher o camisa 9 de fora do Barcelona que, em sua opinião, é o melhor do mundo, e qual deles prefere. Mas ele não hesitou em responder de outra forma, saindo em defesa dos atacantes do Barça.

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"Temos os melhores atacantes do mundo", disse Bojan, numa resposta que demonstrou grande confiança no projeto atual do clube.

Em seguida, citou Hamza Abdelkarim e fez uma previsão sobre o jogador egípcio: "E mais: temos um jovem que estará entre os melhores: é o Hamza Abdelkarim. Ele mostrou seu faro de gol na pré-temporada. É uma qualidade rara, e ele está conosco".

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Essas palavras confirmam a confiança da diretoria esportiva no jogador egípcio, e o mesmo vale para a comissão técnica. Hans Flick sempre o elogiou, apesar da dificuldade de encontrar espaço para ele entre os titulares, diante do brilho de Raphinha e do excelente aproveitamento de Gabriel Jesus nos minutos que recebe.

Em entrevista ao jornal "Sport", Juliano Belletti elogiou a postura de Hamza quando precisou reforçar o time B: "É uma questão de humildade para entender essa mudança na dinâmica da equipe. Não tenho queixa de nenhum jogador que estava no time principal e depois se juntou a nós. Sempre houve muita vontade, e o Hamza também tem essa vontade".