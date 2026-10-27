Responsável pela Bola de Ouro revela como Rodri, companheiro de Lamine Yamal no Barcelona, “tirou votos” do jogador na disputa de 2026, vencida por Harry Kane

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A sensação do Barcelona Lamine Yamal ficou perto de fazer história como o mais jovem vencedor da Bola de Ouro, mas terminou em terceiro lugar na classificação de 2026, atrás de Harry Kane e Kylian Mbappe. Apesar de conquistar o Troféu Kopa pela terceira vez, um recorde, o adolescente viu suas chances de levar o prêmio principal diminuírem por um curioso caso de voto estratégico.

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Divisão dos votos espanhóis prejudica Yamal

Kane conquistou o maior prêmio individual do futebol na noite de segunda-feira, superando Mbappe para levar a Bola de Ouro de 2026. Yamal teve de se contentar com o terceiro lugar, e o ponta do Barcelona viu escapar o antigo sonho de se tornar o mais jovem vencedor da história do prêmio.

Apesar da decepção na categoria principal, o jogador da seleção espanhola não saiu da cerimônia de mãos vazias. Yamal conquistou seu histórico terceiro Troféu Kopa e consolidou de vez seu status de grande jovem talento do futebol.

A dinâmica da votação da Bola de Ouro, porém, revelou um cenário complicado para o adolescente. Após a cerimônia, ficou evidente como o sucesso da seleção acabou prejudicando sua disputa pelo principal prêmio individual.

Garcia explica a divisão dos votos

Em entrevista ao L'Equipe, o editor-chefe da France Football, Vincent Garcia, deu detalhes sobre o processo de votação. Ele sugeriu que Rodri, companheiro de Yamal na seleção, acabou prejudicando involuntariamente a candidatura do jovem após a conquista da Copa do Mundo pela Espanha.

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“Acho, sim, que houve uma divisão dos votos entre Rodri e Lamine Yamal, daquela seleção espanhola que venceu a Copa do Mundo”, explicou Garcia. “Acho que Rodri tirou votos de Lamine nesta votação.”

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Garcia observou que o brilho coletivo da seleção dificultou a escolha de um único destaque pelos votantes. Ele acrescentou: “Houve uma divisão dos votos espanhóis e, acima de tudo, a Espanha se destacou como equipe. Por isso, foi difícil apontar uma atuação individual claramente superior às demais.”

Diferença mínima na disputa pelo topo

Embora os votos espanhóis tenham ficado bastante divididos, a disputa pelo primeiro lugar também foi acirrada. Garcia revelou que a diferença entre Kane e Mbappe foi notavelmente pequena, menor até do que em votações históricas anteriores.

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“A disputa entre Kane e Mbappe foi incrivelmente apertada”, afirmou Garcia. “A diferença foi ainda menor do que a registrada entre Rodri e Vinícius em 2024, de 41 pontos, que já era pequena.”

Os dados da votação mostraram uma mudança de rumo antes de o atacante inglês conquistar o prêmio. “Mbappe liderou a disputa por muito tempo, mas Kane acabou vencendo”, confirmou Garcia. “Mbappé teve uma temporada extraordinária. A disputa entre Harry Kane e Kylian Mbappe pelo primeiro lugar neste ano foi inacreditavelmente apertada.”

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De olho na Bola de Ouro no futuro

Depois de garantir seu lugar no pódio da Bola de Ouro, Yamal voltará suas atenções para a conquista do prêmio principal em futuras edições. O adolescente precisará manter suas atuações de alto nível para que seu brilho individual se sobressaia ao sucesso coletivo e não volte a ser prejudicado pela divisão dos votos que atrapalhou sua candidatura em 2026.

Com um recorde de três Troféus Kopa, o atacante do Barcelona tem claro o caminho até a Bola de Ouro. Seu desafio imediato será manter o embalo nas competições nacionais para não ser deixado de lado quando começar o próximo ciclo de votação.