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O Campeonato Inglês deixou de ser o destino inevitável para os melhores talentos ingleses, apesar de seu status como a competição mais competitiva e com maior poderio financeiro no mundo do futebol. Por trás dos holofotes, dos milhões e da concorrência acirrada, forma-se uma tendência curiosa que leva um número cada vez maior de astros da Inglaterra a viver experiências fora das fronteiras de seu país, em busca de desafios diferentes e, talvez, de um reconhecimento que não encontraram em medida suficiente dentro da Premier League.

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Harry Kane, Jude Bellingham e Anthony Gordon. Três nomes de destaque nas fileiras da seleção inglesa, mas que optaram por defender grandes clubes europeus fora da Inglaterra, num cenário que reflete uma clara mudança no mapa da carreira dos jogadores ingleses e levanta questões sobre as verdadeiras razões por trás dessa tendência e o quanto ela influencia o futuro do futebol inglês.

Trata-se do desejo de viver novas experiências futebolísticas e adquirir bagagens diferentes? Ou será que a transferência para clubes do porte de Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique confere aos jogadores um status e um reconhecimento maiores do que obtêm dentro de seu próprio país?

Apesar da superioridade financeira e competitiva da Premier League inglesa, isso não garantiu que ela mantivesse todas as grandes estrelas, sobretudo porque alguns dos nomes mais destacados passaram a enxergar nas demais ligas europeias uma oportunidade de desenvolver suas carreiras e alcançar novos patamares.

Os números revelam um paradoxo chamativo: desde a conquista da Bola de Ouro por Cristiano Ronaldo em 2008, nenhum jogador da liga inglesa venceu o prêmio a não ser o espanhol Rodri em 2024. Já o último jogador inglês a conquistá-lo enquanto atuava dentro de seu país foi Michael Owen, em 2001.

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Esse fenômeno se acelerou a partir da transferência de Jadon Sancho para o Borussia Dortmund em 2017, quando deixou a Inglaterra ainda na adolescência, tornando-se um dos exemplos mais notáveis da possibilidade de os talentos ingleses se desenvolverem longe das pressões da Premier League.

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Essa tendência ficou evidente na lista da seleção inglesa, que conta com sete jogadores de um total de 25 atuando atualmente fora do país, encabeçados por Kane, Bellingham e Gordon, segundo informou a "BBC Sport".

Thomas Tuchel, treinador da seleção inglesa, não encara essas experiências como motivo de preocupação; pelo contrário, vê que elas podem representar um reforço importante para a equipe, especialmente porque os três jogadores apresentaram atuações decisivas durante a Copa do Mundo.

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Tuchel afirmou: "Jude Bellingham e Harry Kane foram decisivos para nós na Copa do Mundo, e não vejo nenhum motivo que os impeça de continuar assim no futuro".

E acrescentou: "É maravilhoso que Anthony tenha elevado o seu nível e agora seja o terceiro jogador desse grupo. Não há dúvida de que jogar fora da Inglaterra carrega uma importância específica, mas isso não significa que os jogadores que atuam na Premier League não possam brilhar e desempenhar papéis decisivos pela seleção".

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De fato, os gols e as assistências do trio foram elementos que fizeram a diferença com a seleção inglesa durante a Copa do Mundo e nos últimos períodos de Data Fifa, o que reforça a visão de que a carreira no exterior pode refletir positivamente na seleção.

43 jogadores sob observação, e a Federação Inglesa aprova

O fenômeno não se limita aos nomes conhecidos da seleção principal, já que há cerca de 43 jogadores ingleses atuando atualmente em diversas ligas europeias e que recebem o acompanhamento da Federação Inglesa de Futebol.

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John McDermott, diretor técnico da Federação, vê nessa dispersão uma oportunidade importante para desenvolver os talentos ingleses, especialmente porque atuar em ambientes futebolísticos diferentes proporciona aos jogadores bagagens que não necessariamente estão disponíveis dentro de seu país.

McDermott afirmou em declarações à rede "BBC Sport": "Conversei com vários jogadores que atuam fora da Inglaterra, e eles obtêm bagagens diversas ao participar de ligas diferentes, assim como da Liga dos Campeões e de outras competições continentais".

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Ele apontou que jogar fora da Inglaterra pode dar a alguns jogadores mais espaço para trabalhar no desenvolvimento de suas capacidades físicas e técnicas, longe da pressão dos jogos em sequência que caracteriza as competições inglesas.

E explicou: "Esses jogadores não são necessariamente obrigados a disputar 55 partidas na temporada, o que lhes dá mais tempo para se concentrar em treinos de força física e no trabalho dentro da academia".

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Em contrapartida, apontou que os jogadores que disputam as competições do futebol inglês podem chegar a 46 partidas ao longo da temporada, o que torna o calendário congestionado e reduz os períodos de treino disponíveis entre os confrontos.

E acrescentou: "O calendário repleto de jogos é algo ótimo por si só, mas, para alguns jogadores, ter tempo extra para treinar e desenvolver as habilidades técnicas ou outros aspectos de seu desempenho representa uma vantagem importante".

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Os benefícios não param nos aspectos físicos e técnicos, já que McDermott vê que a mudança para um novo país dá aos jogadores a oportunidade de adquirir independência e construir o caráter, sobretudo nas fases iniciais de suas carreiras profissionais.

O dirigente inglês já era um defensor dessa decisão até mesmo durante sua passagem anterior pelo Tottenham, partindo da convicção de que deixar o ambiente habitual ajuda os jogadores a enfrentar novos desafios.

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Ele afirmou: "Acredito que a mudança para um vestiário diferente e o aprendizado de um novo idioma colocam o jogador sob uma pressão positiva que o impulsiona a se adaptar e se ambientar".

E prosseguiu: "Para qualquer jogador jovem, o desenvolvimento não deve se limitar aos aspectos técnicos e táticos, mas deve se estender à aquisição de bagagens culturais e ao contato com ambientes diferentes. Essas experiências protegem os jogadores de cair na armadilha do conforto e do hábito de uma rotina repetitiva".

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Jogar fora da Inglaterra confere mais respeito?

Anthony Gordon reabriu esse debate quando falou sobre a diferença que sentiu na forma como seu nível é avaliado após sua transferência para o Barcelona, em comparação com o período que passou no Newcastle United.

O ponta inglês, de 25 anos, teve um início marcante com o clube catalão, após marcar três gols e dar outras cinco assistências em 15 partidas em diversas competições, tornando-se um dos elementos constantes de um time que conta com nomes de destaque como Lamine Yamal e Raphinha.

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Mas o que chamou a atenção nas declarações de Gordon não foi a fala sobre seus números ou seu nível, e sim a sensação de que parte de suas qualidades não recebeu o devido reconhecimento durante sua experiência na Inglaterra.

Ele afirmou em entrevista à rede "ITV": "Sempre senti que as pessoas na Inglaterra me valorizavam pela minha velocidade e pela minha capacidade de pressionar, mas elas não valorizavam de verdade a qualidade e a inteligência de jogo que eu possuo".

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E acrescentou: "Acredito que apenas os jogadores com quem dividi o campo notaram isso. O fato de eu estar agora no Barcelona, apoiado em um estilo de jogo diferente, fez com que essas qualidades aparecessem de forma mais clara, e as pessoas começaram a perceber que não sou apenas um jogador rápido".

As declarações de Gordon refletem um aspecto importante do debate em torno da carreira dos jogadores ingleses no exterior: nem sempre se trata da busca por um título maior ou um salário melhor, mas pode também estar ligado ao desejo de mudar a imagem que se formou sobre o jogador dentro de seu país.

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A transferência para um grande clube europeu coloca o jogador em um ambiente técnico diferente e lhe dá a oportunidade de lidar com novos estilos de jogo, treinadores e companheiros com características diversas, o que pode revelar facetas que não recebiam a mesma atenção em sua experiência anterior.

Além disso, jogar ao lado de estrelas mundiais obriga o jogador a aprimorar suas ferramentas, seja na movimentação sem bola, na tomada de decisão ou na forma de lidar com os espaços e as pressões, o que se reflete em seu desempenho dentro de campo.

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A experiência de Kieran Trippier confirma a ideia

McDermott não acredita que a sensação de Gordon de obter maior reconhecimento signifique necessariamente que ele não fosse respeitado na Inglaterra, mas concorda com a ideia de que a carreira no exterior pode acrescentar novas dimensões ao desempenho dos jogadores.

Ele citou a experiência de Kieran Trippier, que retornou à Inglaterra após uma passagem pelo Atlético de Madrid, afirmando ter notado uma clara evolução em suas capacidades técnicas.

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Ele afirmou: "Lembro-me de quando Kieran Trippier voltou do Atlético de Madrid; ele já era um bom jogador, mas notei que se tornou mais preciso do ponto de vista técnico, e houve uma evolução perceptível em seu desempenho".

E acrescentou: "Não tenho certeza se ele passou a receber mais respeito, mas acredito que o objetivo é que todos os jogadores, quer continuem na Inglaterra, quer atuem no exterior, evoluam gradualmente a cada seis meses e acrescentem algo novo ao seu desempenho".

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E prosseguiu: "Isso pode acontecer dentro da Inglaterra ao jogar ao lado de jogadores diferentes ou ao disputar novas competições, mas a mudança para o exterior ajuda, sem dúvida, a alcançar essa evolução".

Encerrou sua fala apontando que percebeu esse acréscimo em Gordon e em vários outros jogadores, esclarecendo que eles retornam após quatro meses de carreira no exterior tendo adquirido novas dimensões em sua forma de jogar.

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Ainda assim, McDermott frisou que o desenvolvimento não está necessariamente ligado à saída da Inglaterra, citando as experiências de Jarell Quansah e Jobe Bellingham, que passaram por fases importantes de sua evolução no futebol inglês antes de se transferir para a Alemanha.

Ele afirmou: "Há caminhos diversos para chegar ao sucesso, e não acredito que exista uma fórmula mágica ou um único trajeto que possa ser considerado a única via para desenvolver os jogadores".

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Diversidade de experiências, a arma da Inglaterra nos grandes torneios

Essa questão ganha importância adicional diante das ambições da seleção inglesa de alcançar conquistas maiores em torneios internacionais, depois de ter chegado às semifinais da Copa do Mundo no último verão, apenas pela terceira vez em sua história.

Ao ser questionado se um número maior de jogadores ingleses no exterior poderia ajudar a seleção a desenvolver seu estilo de jogo e seu desempenho nas grandes competições, McDermott não descartou essa hipótese, mas ao mesmo tempo recusou-se a diminuir o valor dos talentos que atuam dentro do país.

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Ele explicou que o percentual de jogadores elegíveis para representar a Inglaterra na Premier League fica entre 26 e 27%, apontando que há entre 40 e 50 jogadores ingleses com capacidade de competir na Liga dos Campeões e em outras competições continentais com os clubes da Premier League.

Ele afirmou: "Almejamos, claro, ver mais jogadores em ascensão, mas não se deve diminuir o valor dos talentos locais. Temos um grande número de jogadores capazes de competir nos mais altos níveis europeus".

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O dirigente inglês vê que o verdadeiro desafio está em aproveitar a diversidade de bagagens que os jogadores adquirem, seja dentro da Inglaterra ou na Espanha, Alemanha e Itália, e transformar essa variedade em uma força coletiva dentro da seleção.

E acrescentou: "As diferentes experiências culturais e a exposição a estilos diversos de futebol são algo extremamente positivo, mas a responsabilidade do treinador está em encontrar a combinação adequada entre esses jogadores".

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E prosseguiu: "Temos jogadores que se desenvolveram na Inglaterra e outros que viveram experiências na Espanha, Alemanha e Itália. É um grupo diverso e rico em bagagens, e devemos aproveitar todos esses elementos quando os jogadores se reúnem na seleção".

Gordon e Kane, a prova mais evidente do sucesso da experiência

A experiência de Gordon com o Barcelona não foi apenas uma transferência para um dos maiores clubes do mundo, mas rapidamente se transformou em uma oportunidade de provar suas capacidades em um ambiente futebolístico diferente, o que também se refletiu em sua presença com a seleção inglesa.

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Durante a Copa do Mundo, o ponta desempenhou um papel influente, após dar as assistências para os dois gols de Harry Kane no confronto contra a República Democrática do Congo nas oitavas de 32 avos, provocar um pênalti durante a vitória sobre o México nas oitavas de final, antes de marcar o gol que colocou a Inglaterra à frente na semifinal diante da Argentina.

Essas contribuições reforçaram sua posição dentro da seleção e lhe renderam elogios dos companheiros, à frente deles Harry Kane, que afirmou que Gordon prova seu merecimento de jogar nos mais altos níveis, seja com o Barcelona, seja com a seleção inglesa.

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O capitão da Inglaterra também apontou que o jovem ponta desfruta de ser um dos elementos titulares e influentes, o que lhe dá uma confiança adicional para continuar a evoluir.

Por sua vez, Dominic Calvert-Lewin, atacante do Leeds e da seleção inglesa, considerou que a presença de jogadores de seu país em grandes clubes europeus representa um ganho real para o futebol inglês.

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Ele afirmou: "Acredito que isso é algo maravilhoso. A presença de jogadores ingleses de primeira linha em grandes clubes europeus é algo extremamente positivo para o futebol inglês e para a seleção nacional".

E acrescentou: "Esses jogadores adquirem bagagens diversas em suas experiências no exterior e as transmitem ao grupo. É evidente que a confiança deles vem aumentando, assim como o nível deles evolui, e isso é algo extremamente positivo".

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No fim, parece que a transferência das estrelas inglesas para o exterior deixou de ser apenas uma aventura individual ou um passo excepcional na carreira de um jogador em busca de um novo desafio, e passou a ser uma tendência que carrega potenciais benefícios técnicos, culturais e psicológicos.

Entre quem busca mais espaço para mostrar suas capacidades, quem quer adquirir bagagens diferentes e quem almeja competir com os grandes da Europa, as motivações são diversas, mas o resultado pode acabar favorecendo a seleção inglesa.

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Talvez a questão não esteja em que a liga inglesa não seja mais capaz de produzir estrelas, mas sim em que o talento inglês passou a buscar oportunidades de desenvolvimento em mais de um lugar, e que o caminho para o topo não passa mais necessariamente apenas pela Premier League.