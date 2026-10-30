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Thierry Henry rasgou elogios a Harry Kane após a histórica conquista da Bola de Ouro pelo atacante, a quem chamou de exemplo perfeito de jogador completo. O lendário atacante também elogiou Bukayo Saka, do Arsenal, depois que ele recebeu o Prêmio Sócrates por suas iniciativas fora de campo.

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Reconhecimento para dupla inglesa

Henry manifestou sua admiração pela dupla inglesa formada por Kane e Saka após as recentes premiações dos dois na cerimônia da Bola de Ouro. Kane conquistou o prêmio individual mais prestigiado do futebol, enquanto Saka foi reconhecido por seu trabalho humanitário.

Em uma entrevista recente, o lendário atacante francês disse estar feliz por ver os dois jogadores premiados no cenário mundial. Ele destacou a dedicação incansável de Kane e o caráter excepcional de Saka como fatores fundamentais para as respectivas conquistas.

Kane, o jogador completo

Henry foi especialmente elogioso ao avaliar o atacante Kane, do Bayern, destacando sua trajetória notável: dos vários períodos por empréstimo no início da carreira ao auge do futebol mundial.

“Foi muito merecido para Harry Kane. Ele é o exemplo perfeito de dedicação. Você pode olhar para seus filhos e dizer: ‘Vejam o que acontece quando alguém se dedica muito’”, disse Henry à Betway. “Vejam todos os times pelos quais ele passou por empréstimo: Leicester, Millwall e Norwich.”

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“Ele era um artilheiro nato. Vejam como evoluiu, como passou a jogar com inteligência, como recua até o meio-campo. Ele defende, ataca, recua e recebe a bola entre os dois zagueiros.”

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Inteligência em campo e humildade

Ao falar mais sobre a evolução tática de Kane, Henry observou que o capitão da Inglaterra lê o jogo melhor do que a maioria: “Ele cobra tiros de meta a partir de um escanteio ao perceber que o Bayern deixou três jogadores no ataque. Ele está um passo à frente.

“Ele é um jogador completo. Por isso, a Bola de Ouro foi muito merecida: é a recompensa por uma carreira de muito trabalho. É preciso ter um respeito enorme por isso.”

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O ex-atacante do Arsenal também ficou satisfeito ao ver Saka ganhar o Prêmio Sócrates, que reconhece trabalhos de solidariedade de destaque. Henry elogiou a emoção do ponta no discurso de agradecimento e sua postura humilde fora dos holofotes.

“Vocês viram como ele se emocionou ao ler aquela carta durante o discurso. Esse é o Bukayo Saka que eu conheço”, explicou Henry. “Ele é humilde, tem boas pessoas ao seu redor, sua família é extraordinária e sua cara-metade também.”

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Referências para clubes e seleção

Kane e Saka agora voltarão suas atenções às competições nacionais com Bayern e Arsenal, respectivamente. Kane lidera atualmente a busca do Bayern pelo título da Bundesliga, enquanto Saka segue como peça fundamental na luta do Arsenal por títulos importantes.

Com os novos prêmios, a dupla da Inglaterra certamente continuará a estabelecer os mais altos padrões para seus clubes e para a seleção à medida que a temporada avança.