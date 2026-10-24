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A tensão às vésperas da próxima edição do El Clásico atingiu o ápice depois que Thibaut Courtois fez duras críticas à conduta do Barcelona. Enquanto os dois gigantes espanhóis se preparam para um confronto decisivo pela liderança de La Liga, o goleiro belga afirmou que há uma clara falta de classe por parte do clube catalão.

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Esquenta para um confronto de gigantes

O Barcelona chega ao El Clásico com uma campanha perfeita no cenário nacional, sem ter perdido um único ponto em La Liga nesta temporada. Seu embalo, porém, sofreu um duro golpe após a derrota para o Paris Saint-Germain no meio da semana, a primeira da equipe em todas as competições nesta campanha.

Já o Real Madrid tem vivido uma temporada frustrante para seus próprios padrões elevados. A equipe de Jose Mourinho só agora começa a encontrar seu ritmo e ganhou um impulso importante com vitórias consecutivas às vésperas da viagem à Catalunha.

Courtois aponta falta de respeito dos catalães

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Antes do clássico, Courtois não poupou palavras ao falar da rivalidade. Em entrevista à DAZN (via Madrid Universal), o goleiro de 32 anos sugeriu que o clube catalão se recusa sistematicamente a reconhecer a qualidade do Real Madrid, ao mesmo tempo que afirmou adotar uma postura de superioridade moral.

“El Clásico? Em primeiro lugar, não temos absolutamente nenhum problema em dizer os nomes dos jogadores do Barcelona. Acho que é nisso que somos diferentes”, afirmou Courtois. “Não temos problema em elogiar alguém, mesmo que seja nosso rival. Respeitamos os jogadores que estão fazendo um bom trabalho, ao contrário do outro lado.”

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O goleiro belga também rejeitou rapidamente a ideia de que o confronto histórico tenha perdido seu brilho tradicional. “Talvez tenha havido uma época em que faltavam estrelas no El Clásico, mas agora há novos jogadores em cena”, acrescentou.

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Nova geração de craques ganha protagonismo

A rivalidade, sem dúvida, entrou em uma nova era após as saídas de lendas como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Courtois fez questão de destacar a nova geração de talentos de elite que agora marca o confronto e elogiou um adolescente de destaque do adversário.

“Temos Vinicius Jr, [Kylian] Mbappe, Jude [Bellingham]. Eles têm Raphinha, Lamine [Yamal], que é um jogador fantástico”, observou o goleiro titular do Real Madrid. As duas equipes contam atualmente com ataques temíveis, preparando o cenário para uma disputa tática explosiva.

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Courtois encerrou sua análise ao explicar a forte motivação de sua equipe: “É uma rivalidade intensa. Nos últimos anos, eles nos machucaram em alguns jogos; agora é a nossa vez de responder. Vencer no campo deles mandaria uma mensagem forte.”

Um confronto que pode definir a temporada

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O próximo encontro representa uma grande oportunidade para o Real Madrid interromper a campanha perfeita do Barcelona em La Liga. Uma vitória marcante fora de casa não apenas serviria de revanche por derrotas anteriores, mas também confirmaria a recente recuperação do Real Madrid após um início de ano lento.

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Para o Barcelona, reagir à decepção sofrida diante do PSG na competição europeia é fundamental. Conquistar os três pontos contra seu maior rival dissiparia imediatamente qualquer dúvida remanescente, reafirmaria seu domínio no cenário nacional e consolidaria sua posição como a equipe a ser batida na Espanha.











