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Hussein Hamdy

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Resolvido: revelados os detalhes financeiros da transferência de Barcola para o Liverpool

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Foi definida a data dos exames médicos

O Liverpool acertou o acordo para a contratação do francês Bradley Barcola, atacante do Paris Saint-Germain, durante a atual janela de transferências.

De acordo com o jornal britânico "The Athletic", o clube inglês pagará um pacote financeiro no valor de 106 milhões de libras esterlinas, além de adicionais que chegam a 17 milhões de libras esterlinas, para contar com os serviços do atacante de 23 anos.

O internacional francês deve assinar um contrato de 5 anos com a equipe de Andoni Iraola, e passará por exames médicos nas próximas 24 horas.

O Liverpool havia definido Barcola como um alvo principal para ajudar a compensar a saída de Mohamed Salah, que deixou a equipe no fim da temporada passada, enquanto Barcola estava determinado a se transferir para Anfield, apesar de restarem dois anos em seu contrato com o Paris Saint-Germain.

O avanço nas negociações, conduzidas pelo diretor esportivo Richard Hughes, pelo CEO do Liverpool Billy Hogan e pelo presidente do Fenway Sports Group Mike Gordon do lado do Liverpool, e por Nasser Al-Khelaifi do lado do Paris Saint-Germain, veio depois que o clube inglês manteve conversas importantes na terça-feira para esclarecer todos os detalhes relativos ao negócio proposto.

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Barcola participou regularmente da equipe de Luis Enrique na temporada passada, disputando 49 partidas, marcando 13 gols e dando 7 assistências, apesar da concorrência direta com Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, no período em que o Paris Saint-Germain defendeu os títulos do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões da Europa.

Barcola havia se firmado na equipe principal durante a temporada 2021-2022, marcando 39 gols e dando 37 assistências em 152 partidas, mas ficou de fora da lista da equipe na estreia do Campeonato Francês da temporada 2026-2027 diante do Rennes no domingo, e novamente ficou fora do empate por 2 a 2 diante do Lille na noite de sexta-feira.

Barcola, revelado na academia do Lyon, teve um papel de destaque com a seleção da França na Copa do Mundo neste verão, participando de todas as oito partidas e marcando 3 gols.

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