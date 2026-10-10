Ao goleiro de 40 anos havia sido recuado, logo após o tiro de meta, um passe aparentemente inofensivo de Luis Diaz, antes de ele adiantar a bola um pouco demais e, na tentativa de deixar no vazio o veloz Robin Fellhauer com uma cavadinha um tanto displicente, acertá-lo nas costas. Dali, a bola sobrou no caminho do jogador do Augsburg, que então a empurrou com tranquilidade para o gol vazio.

Quando a bola cruzou a linha, o relógio no placar marcava apenas oito segundos. O jornal Bild, por sua vez, fala em 8,4 segundos cronometrados manualmente. Com isso, Fellhauer marcou o gol mais rápido da história da Bundesliga. Antes dele, o recorde pertencia a Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) e Kevin Volland (TSG Hoffenheim), com nove segundos cada.

"É claro que é uma pena. Teríamos desejado um começo diferente", disse o técnico do Bayern, Vincent Kompany, sobre a falha de Neuer. "A reação é o mais importante. O que aconteceu, você não pode mais mudar."

Neuer cometeu "um erro, dominou mal a bola, depois quis resolver e resolveu de forma arriscada demais", avaliou o diretor esportivo Max Eberl sobre a falha de seu goleiro.

Tudo indica que Neuer está em sua última temporada da carreira. Nas últimas semanas e meses, ele vinha dando indícios repetidos de aposentadoria. A sucessão da número um de longa data deve ficar com Jonas Urbig, que, assim como já aconteceu na temporada passada, deve ter atuações regulares para facilitar a transição.

Neuer precisa, segundo Kompany, "como sempre fez em sua carreira, continuar mostrando o quão bom ele é. Mas também tivemos a chance do outro lado de decidir o jogo."

Em determinado momento, Ismael Saibari marcou o empate para o Bayern (55), antes de Neuer também parecer no mínimo infeliz no novo gol sofrido. Em uma finalização do defensor Calvin Brackelmann, ele só conseguiu fazer uma defesa insuficiente, o que facilitou a vida de Rodrigo Ribeiro, que marcou o 2 a 1 no rebote (64). Como Nathaniel Brown apareceu no minuto 81, a partida terminou 2 a 2.

Bundesliga: os gols mais rápidos da história