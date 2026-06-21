A seleção de Curaçao conquistou o primeiro ponto de sua história na Copa do Mundo, após empatar sem gols com o Equador na partida que os colocou frente a frente na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A partida contou com várias chances perigosas de ambos os lados, mas a falta de eficiência no ataque e o brilhantismo dos goleiros impediram que a bola balançasse a rede durante os 90 minutos.

A seleção equatoriana começou a partida com força e quase abriu o placar logo aos dois minutos, após um contra-ataque isolado, mas o goleiro de Curaçao, Eloy Rom, brilhou e salvou sua equipe de um gol certo.

A seleção de Curaçao não se limitou a defender, mas trocou ataques com o adversário e ameaçou o gol em mais de uma ocasião, sendo a mais notável aos 30 minutos, quando um chute forte de dentro da área bateu nos zagueiros da Equador, desperdiçando uma oportunidade valiosa de abrir o placar.

A disputa tática entre as duas seleções continuou durante o primeiro tempo, que terminou empatado em 0 a 0, após o equatoriano Jordi Alkevar receber um cartão amarelo aos 38 minutos, seguido por um cartão amarelo a um jogador de Curaçao um minuto depois.

No segundo tempo, o ritmo da partida aumentou, e ambas as equipes continuaram buscando o gol da vitória. Os jogadores do Equador desperdiçaram mais de uma chance perigosa, sendo a mais notável aos 73 minutos, quando o goleiro de Curaçao defendeu com brilhantismo uma tentativa certeira.

A seleção de Curaçao sofreu um duro golpe aos 83 minutos, com a saída do atacante Jürgen Locadia devido a uma lesão grave; Castanier entrou em seu lugar, e a equipe do técnico conseguiu se manter firme até o apito final.

Apesar dos cinco minutos de acréscimos, nenhuma das duas seleções conseguiu marcar, e a partida terminou em empate sem gols, com cada time conquistando um ponto.

O resultado representou um feito histórico para a seleção de Curaçao, que participa pela primeira vez da fase final da Copa do Mundo, conquistando o primeiro ponto mundialista de sua história.