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A seleção iraquiana iniciou sua trajetória no Torneio Quadrangular Internacional Amistoso de Basra 2026 com um decepcionante empate sem gols diante da seleção libanesa, na partida de abertura realizada no Estádio Internacional de Basra, diante de um grande público que esperava um início forte dos Leões da Mesopotâmia.

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O torneio é realizado durante o período de data Fifa aprovado pela Federação Internacional de Futebol, com a participação de quatro seleções — Iraque, Líbano, Irã e Palestina —, em um teste importante para a seleção iraquiana antes dos próximos compromissos.

A seleção iraquiana começou a partida com clara posse de bola e tentou impor seu ritmo desde os primeiros momentos, enquanto a seleção libanesa apostou na organização defensiva e nos contra-ataques rápidos, na tentativa de absorver o ímpeto dos donos da casa.

A seleção libanesa quase marcou um gol cedo, depois que Hussein Kaafarani driblou de forma brilhante antes de levantar um cruzamento perigoso na direção de Leonardo, que finalizou com força em direção ao gol iraquiano, mas a bola bateu no travessão e o privou de um gol certo, na mais perigosa chance do primeiro tempo.

Em seguida, a seleção iraquiana recuperou o equilíbrio e passou a ameaçar o gol libanês de forma repetida, por meio das jogadas de Zidane Iqbal, Marco Faraj e Ahmed Yahya, mas a defesa libanesa, comandada pelo goleiro Mustafa Matar, conseguiu neutralizar todas as tentativas.

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Antes do início da partida, a Federação Iraquiana de Futebol homenageou o atacante Ayman Hussein pela ocasião de sua centésima partida internacional, em um gesto emocionante que recebeu a saudação dos torcedores presentes no estádio.

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O primeiro tempo teve uma perigosa chance iraquiana, quando um cruzamento preciso de Ahmed Yahya chegou à cabeça de Ayman Hussein, que finalizou em direção ao gol, mas o goleiro libanês estava atento e dominou a bola com firmeza.

Após o fim do primeiro tempo com empate sem gols, o início do segundo tempo atrasou por um período devido a uma queda de energia no estádio de Basra, antes que a falha fosse consertada e os jogadores retornassem ao gramado para completar a partida.

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No segundo tempo, a seleção iraquiana manteve a pressão e o controle do jogo, em meio a um claro recuo defensivo da seleção libanesa, que se fechou em seu campo e tentou manter as redes intactas.

A seleção iraquiana desperdiçou várias chances claras, com destaque para o momento em que um cruzamento chegou a Ibrahim Bayesh, que finalizou de voleio, mas a bola passou ao lado da trave; além disso, Zidane Iqbal finalizou com força de pé direito e a bola passou ao lado do gol, em um momento em que o Iraque fracassou em transformar sua posse de bola em gols.

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Do outro lado, a seleção libanesa quase marcou o gol da vitória em um contra-ataque rápido, quando Mohsen Monzer ficou cara a cara com o goleiro iraquiano, mas sua finalização passou ao lado do gol, fazendo o Líbano perder um gol certo que teria mudado o equilíbrio da partida.

As tentativas iraquianas continuaram até os momentos finais, com total controle da bola e investidas pelo meio e pelas pontas, mas a resistência libanesa e a sólida organização defensiva impediram qualquer alteração no placar, encerrando a partida com empate sem gols.

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Nos momentos finais da partida, quando todos pensavam que a seleção iraquiana estava a caminho de garantir os três pontos, Younis Mahmoud ficou cara a cara com o goleiro libanês Mustafa Matar na mais perigosa jogada do confronto, mas o goleiro brilhou de forma excepcional e defendeu a bola com os pés, privando a seleção iraquiana de um gol de vitória certo e dando ao Líbano um ponto precioso na estreia do torneio de Basra.

Com esse resultado, cada seleção somou um ponto na estreia do torneio, deixando aberta a disputa pela liderança do grupo nas próximas rodadas, enquanto a seleção iraquiana terá de melhorar sua eficácia ofensiva se quiser brigar pelo título do torneio, disputado em seu próprio território e diante de sua torcida.