O Ajax conquistou na noite de quinta-feira sua primeira vitória na Liga Conferência. Na Johan Cruijff ArenA, a equipe de Amsterdã foi superior à Atalanta durante boa parte do jogo, mas teve muita dificuldade para aproveitar as várias chances que criou. Os reservas Tolu Arokodare e Abdellah Ouazane marcaram os gols e garantiram ao Ajax uma merecida vitória por 2 a 0.
O Ajax começou com dez dos mesmos jogadores que haviam enfrentado o FC Groningen no domingo passado, na vitória por 2 a 5. Youri Baas entrou no lugar de Dies Janse no centro da defesa, enquanto Davy Klaassen voltou a atuar pela ponta direita e Marcos Leonardo foi escolhido para começar a partida no lugar de Tolu Arokodare. Na Atalanta, o técnico Maurizio Sarri optou por uma formação 4-2-3-1, com Charles De Ketelaere atrás do centroavante Gianluca Scamacca.
O Ajax começou a partida em ritmo forte e esteve perto de abrir o placar logo aos seis minutos. Um chute de Lucas Rosa desviou no caminho e bateu na trave. Na sequência, Klaassen cabeceou para fora. Jorthy Mokio chegou a pensar que havia aberto o placar, mas seu gol foi anulado porque Klaassen estava impedido na jogada.
A equipe de Amsterdã manteve a iniciativa e criou várias oportunidades com boas trocas de passes. Carnesecchi defendeu um chute forte de Mokio, enquanto Marcos Leonardo desperdiçou uma ótima chance após um rápido contra-ataque ao finalizar para fora. Oscar Gloukh também teve chances suficientes para abrir o placar, mas parou no goleiro italiano ou errou o alvo.
A Atalanta não se limitou a defender e também levou perigo, entre outras jogadas, com Scamacca, que chutou para fora após um escanteio. Ainda assim, o Ajax foi claramente o time mais perigoso antes do intervalo, com onze finalizações contra sete dos italianos. Carnesecchi precisou fazer quatro defesas e, pouco antes do intervalo, voltou a impedir que a equipe de Amsterdã abrisse o placar ao defender uma finalização de Gloukh.
Depois do intervalo, o Ajax continuou em busca do primeiro gol. Julian Brandt parou em Carnesecchi ao finalizar de um ângulo difícil logo após o reinício da partida e, alguns minutos depois, cabeceou para fora um cruzamento de Rosa. Em seguida, o próprio Rosa teve uma ótima oportunidade, mas o goleiro italiano mais uma vez impediu o gol.
Após uma hora de jogo, o Ajax também escapou de um possível pênalti contra. Klaassen deu um carrinho ao disputar a bola com Nicola Zalewski dentro da própria área. O jogador da Atalanta caiu e pediu a penalidade, mas o árbitro croata considerou que o capitão do Ajax havia tocado na bola, e o VAR confirmou a decisão.
No Ajax, Klaassen e Gloukh deram lugar a Viktor Tsygankov e Abdellah Ouazane, enquanto Tolu substituiu Marcos Leonardo, que teve atuação decepcionante, aos 66 minutos. Onze minutos depois, Tolu recebeu de Brandt e teve uma boa oportunidade, mas acertou a própria perna de apoio ao chutar e viu a bola passar por cima do gol.
Dez minutos depois, o gol finalmente saiu: o atacante do Ajax dominou bem no peito um lançamento longo de Baas, avançou livre em direção ao gol e manteve a calma diante de Carnesecchi: 1 a 0.
Ouazane também apareceu bem em seguida. Pela ponta esquerda, driblou o adversário, chegou perto da linha de fundo e acertou um chute fortíssimo, que bateu na parte de baixo do travessão antes de entrar, fechando o placar em 2 a 0.
Assim, os reservas garantiram ao Ajax seus primeiros três pontos na Liga Conferência, depois de a equipe de Amsterdã ter iniciado sua campanha europeia na semana passada com uma derrota vergonhosa por 2 a 1 fora de casa para o Hajduk Split.