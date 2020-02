Reservas do Inter empolgam torcida no Gauchão após tropeço dos titulares contra a 'La U'

Às vésperas do jogo decisivo na Libertadores, reservas de Eduardo Coudet jogam bem e animam torcida colorada

Neste sábado, mesmo diante de chuva torrencial no Beira-Rio, o fez valer a força de seu elenco e derrotou o Novo Hamburgo por 2 a 0, com gols de Heitor e Marcos Guilherme. Com a boa atuação, o "time B" do empolgou a torcida e pode ter colocado, pelo menos, uma pulga atrás da orelha do treinador Eduardo Coudet.

Dentre os nomes que agradaram a torcida, podemos falar do lateral Heitor, dos meias Gabriel Boschilia e Thiago Galhardo, além do atacante Marcos Guilherme. Os torcedores também se empolgaram com a estreia de Praxedes, destaque do equipe do Internacional que foi campeã da neste começo de ano.

Heitor, não utilizado por Coudet na estreia do Internacional na pré-Libertadores, nesta última terça-feira (4), marcou o primeiro gol da equipe e chegou até a ser pedido na "time A" do Colorado, mesmo com as boas atuações de Rodinei, titular da posição.

Prepara-se Rodinei, o Heitor vem aí — Inter da Depressão (@InterDD) February 8, 2020

Eu não consigo saber quem é titular na Lateral direita.



Heitor ou Rodinei? — Eric 🇦🇹 (@_Eric_Sandro) February 8, 2020

Boschilia foi outro que impressionou. O meia, revelado na base do São Paulo e que sofreu com lesões na Europa, fez sua primeira grande partida com a camisa do Internacional. Saiu de seus pés a assistência para o gol de Heitor, ainda no primeiro tempo. O jogador já tinha ganhado minutos na Libertadores no jogo de ida contra a Universidad de , e é outro que vem sendo pedido pela torcida.

Gabriel Boschilia se continuar jogando desse jeito, o Patrick vai dançar. — yan 🧣 🇦🇹 (@DeleAllisci) February 8, 2020

Tô gostando muito do Boschilia.



Não sei se o Coudet mudará, mas eu já colocaria ele no lugar do Lindoso na terça-feira.



É a criatividade que falta ao miolo da linha no time titular. — Luiz F Doering (@luizdoering) February 8, 2020

Boschilia é titular absoluto se continuar ASSIM, Patrick o senhor vai ir pro banco meu amigo! — riccardo ☭🇦🇹 (@riccardofresno) February 8, 2020

Outros destaques foram Marcos Guilherme, autor de um belo gol no segundo tempo, seu primeiro pelo Inter, e Thiago Galhardo, com outra boa partida. Ao menos, a estratégia de Eduardo Coudet de rodar o elenco já vem dando bons frutos para o Internacional, dando mais minutos para jovens promissores e tempo de jogo para contratações importantes.

O Internacional retorna aos gramados nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), pela pré-Libertadores, diante da . Uma vitória simples já classifica o Colorado. No caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.