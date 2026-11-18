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O Manchester City deu um passo importante rumo ao mata-mata da Champions League feminina com uma vitória suada por 2 a 0 sobre o Hacken. Em uma noite gelada em Gotemburgo, a equipe de Andree Jeglertz contou com suas estrelas que saíram do banco para abrir o placar e garantir os três pontos. Com o resultado, o time da Women's Super League subiu para o terceiro lugar na fase de liga, restando apenas uma partida.

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Entradas no intervalo fazem a diferença

Depois de um primeiro tempo frustrante, em que o Manchester City teve dificuldades para abrir o placar em um campo de grama sintética coberto de neve, as entradas de Lauren Hemp e Khadija Shaw no intervalo se mostraram decisivas. A dupla, fundamental para o sucesso do City nas competições nacionais, mudou imediatamente a dinâmica da partida. Com elas, as visitantes ganharam a precisão nas finalizações que havia faltado nos primeiros 45 minutos na Suécia.

O gol saiu dez minutos após o reinício, embora de maneira um tanto fortuita. Hemp estava no lugar certo, na hora certa, quando Emma Ostlund tentou afastar a bola. Ela bateu na jogadora da seleção inglesa e foi parar no canto inferior da rede.

O City continuou pressionando em busca de uma vantagem maior para evitar um fim de jogo tenso. Pouco depois, Mary Fowler chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado por impedimento: Yui Hasegawa foi considerada em posição irregular à frente da goleira da equipe da casa, Jennifer Falk.

Shaw garante os pontos em Gotemburgo

Shaw, muitas vezes a referência do ataque do City, mostrou sua qualidade de nível mundial para encaminhar a vitória aos 77 minutos. Após receber um lançamento de longa distância de Hemp, na medida certa, a atacante jamaicana usou a força para resistir à marcação antes de finalizar com calma e superar Falk.

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O City teve a chance de ampliar para 3 a 0 nos acréscimos, quando Aivi Luik cometeu falta em Shaw e a arbitragem marcou pênalti. Fowler, porém, não converteu: sua cobrança foi defendida.

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City sobe para terceiro antes de enfrentar o Austria Viena

A vitória levou o City aos nove pontos e ao terceiro lugar na classificação da Champions League, um ponto à frente de Bayern de Munique, Arsenal e Chelsea, todos com um jogo a menos.

Resta ao City apenas uma partida na fase de liga: em 16 de dezembro, a equipe receberá o lanterna Austria Viena.

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Profundidade do elenco do City se mostra decisiva

Após a frustrante derrota por 1 a 0 para o Chelsea, que ultrapassou o City e assumiu a liderança da Women's Super League, o técnico Jeglertz fez cinco mudanças para poupar atletas importantes. No início, porém, o City esbarrou em uma atuação inspirada de Jennifer Falk, que já havia jogado por empréstimo no Liverpool. No primeiro tempo, a goleira parou Aoba Fujino duas vezes, reagiu rapidamente para defender uma cabeçada de Grace Clinton e espalmou um chute forte de Rebecca Knaak, mantendo o placar empatado até o intervalo.

Embora o Hacken tenha segurado o Chelsea em um frustrante empate por 0 a 0 em Londres em sua partida mais recente na Champions League, a profundidade do elenco do Manchester City foi decisiva, com as reservas tendo grande impacto. A equipe de Jeglertz agora buscará vencer o Austria Viena em seu último jogo da fase de liga para garantir um lugar entre os quatro primeiros, o que permitiria evitar os playoffs e avançar diretamente às quartas de final.