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Gols nos minutos finais dos reservas Tolu Arokodare e Abdellah Ouazane garantiram ao Ajax uma vitória dramática por 2 a 0 sobre a Atalanta na Liga Conferência da UEFA. O clube de Amsterdã encerrou uma sequência de oito jogos sem vencer adversários italianos, enquanto a equipe de Michel conquistou seus primeiros pontos na competição.

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Reservas decidem no fim e garantem ao Ajax seus primeiros pontos na Conference League

O Ajax conquistou seus primeiros três pontos na fase da Conference League da UEFA com uma vitória suada por 2 a 0 sobre a Atalanta na Johan Cruijff Arena. A equipe de Michel controlou boa parte da partida, mas teve dificuldades para abrir o placar: Lucas Rosa acertou a trave, e um gol de Jorthy Mokio foi anulado por impedimento.

O gigante holandês finalmente transformou seu domínio em gol aos 87 minutos, quando o reserva Tolu Arokodare recebeu um lançamento de Youri Baas e finalizou com tranquilidade, sem chances para Marco Carnesecchi.

Outro reserva, Abdellah Ouazane, de 17 anos, selou o resultado nos acréscimos com um magnífico gol em jogada individual.

Arokodare e Ouazane comentam atuações decisivas após saírem do banco

Ao falar depois de abrir o placar, Arokodare elogiou a reação da equipe após os tropeços recentes. "Não jogamos como queríamos nas últimas semanas, empatando partidas ou até perdendo", observou Arokodare. "Nos últimos dois jogos, incluindo este, jogamos como queremos jogar. Somos uma equipe de alto nível, com grandes jogadores, e queremos mostrar nosso talento."

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Ouazane, autor do segundo gol, comemorou sua jogada individual, mas manteve os pés no chão ao falar sobre seus objetivos na carreira. "Sempre que recebo a bola, quero avançar; não tenho tanto interesse em tocar a bola para trás", disse Ouazane à Ziggo.

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"Só estou tentando melhorar a cada dia", acrescentou Ouazane. "Há muitos jogadores que se destacam aos 17 anos, mas dos quais não se ouve mais falar quando chegam aos 25. Não quero que isso aconteça comigo."

Leonardo mantém o otimismo, enquanto Sarri lamenta a queda no fim

Titular no ataque, Marcos Leonardo demonstrou alívio com a vitória, apesar de ter desperdiçado chances de marcar. "Nossa equipe estava com uma boa energia hoje à noite", disse Leonardo à Ziggo. "Sou centroavante e sei que tenho que marcar, mas, infelizmente, isso não está acontecendo para mim no momento... Sei que os gols vão voltar."

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Do outro lado, o técnico da Atalanta, Maurizio Sarri, lamentou as falhas defensivas no segundo tempo depois de sua equipe ter resistido por boa parte do jogo. "No segundo tempo, cometemos mais erros do que no primeiro", reconheceu Sarri.

"Os erros podem ser corrigidos nos treinamentos... Neste momento, preciso me apegar ao fato de que tivemos uma atuação realmente sólida em uma partida europeia difícil", acrescentou Sarri.

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Ajax encerra jejum contra italianos e mira próximos jogos

A vitória encerrou uma sequência de oito jogos do Ajax sem vencer clubes italianos, que vinha desde abril de 2019, e também deu aos torcedores um triunfo em casa há muito esperado. "Estamos felizes e contentes por ver que os torcedores gostaram", comentou Arokodare. "Não vencíamos em casa havia três ou quatro jogos, então foi ótimo poder proporcionar isso a eles."

Agora, os dois clubes voltam suas atenções para a terceira rodada da Conference League, daqui a duas semanas.

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O Ajax viaja à Dinamarca para enfrentar o Midtjylland em 5 de novembro, enquanto a Atalanta recebe o Kairat Almaty, do Cazaquistão, em Bérgamo.