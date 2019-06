Reserva eficiente e xodó de Guardiola: Gabriel Jesus segue com moral no City

Alvo recente de Atlético de Madrid e Roma, brasileiro tem permanência assegurada e ganha até a camisa 9 no clube inglês

Conviver com a sombra de Sergio Aguero não é fácil. Ídolo indiscutível e tido por muitos como o maior estrangeiro da história da Premier League, o argentino é uma "pedra no sapato" de Gabriel Jesus no . Ainda assim, o atacante brasileiro continua tendo forte influência na equipe e, consequentemente, segue em alta com Pep Guardiola.

Apesar de ter convivido com a reserva na última temporada, o ex-palmeirense esteve longe de decepcionar. Teve, em números, o melhor rendimento na carreira: três títulos (Premier League, Copa da e ) e 21 gols em 47 jogos oficiais, superando assim a fase meteórica de 2016, quando, no , participou de 46 partidas e balançou a rede em 21 oportunidades.

Eficiente e com projeção para evoluir ainda mais, visto que tem apenas 22 anos, Jesus recentemente até chegou a ser colocado como "negociável" pela imprensa inglesa, mas, na verdade, não deve sair tão cedo. A Goal sabe que e sondaram nas últimas semanas o jogador, mas ambas as conversas não avançaram.

A prova derradeira da importância de Gabriel Jesus no badalado e milionário grupo dos citzens é a recente troca do número da camisa. Vai deixar o 33, que usa desde os tempos do , pelo 9 - vago desde a saída do espanhol Nolito, no fim de 2016/17. A mudança, segundo pessoas próximas ao atleta, passou pela aprovação de Guardiola.

Não é de hoje que Jesus é o xodó do treinador espanhol. Recebe constantemente elogios e conselhos, alguns até mesmo curiosos, como, por exemplo, comer peixe com mais frequência. A relação próxima entre eles, vale lembrar, começou com um telefonema. Ainda no , o atacante, então com 19 anos, conversou durante longos minutos com o futuro chefe.

"Ele é um jogador novo, tem que melhorar muitas coisas, muitas coisas", afirmou Guardiola, numa das últimas exaltações públicas ao brasileiro, em dezembro do ano passado.

Exímio "limador" de jovens talentos, entre eles Piqué, Busquets, Thiago Alcântara, Pedro Rodríguez, David Alaba, Emre Can, Shaqiri, Phil Foden, Leroy Sané e Sterling, Pep Guardiola vê em Gabriel Jesus mais um desafio profissional, até por isso (por enquanto) não abre mão do atacante que atualmente está defendendo a seleção brasileira na e tem contato com o Manchester City até junho de 2023.