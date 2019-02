Reserva e chateação com Courtois e Marcelo estariam por trás do mau humor de Bale

Mesmo recuperado de lesão, o galês tem jogado pouco sob o comando de Santiago Solari

Gareth Bale vive um momento complicado em sua carreira. Sempre tido como um titular absoluto pela sua capacidade de finalização, velocidade e boa técnica, o galês vem amargando o banco de reservas sob o comando de Santiago Solari. Após o gol que deu a vitória sobre o Levante no último domingo (24), o galês quase não comemorou com seus companheiros e deixou claro que não estava confortável na situação.

De acordo com o jornal Marca, há pelo menos três motivos que explicam o "mau humor" de Gareth Bale: a própria situação esportiva, por ser reserva do Real Madrid, além das palavras de dois companheiros: Marcelo e Courtois.

Dentro do elenco do Real Madrid, ele não entende o motivo de ser reserva. Ele está 100% recuperado de lesão e mostra não compreender o porquê não é titular na equipe, sendo preterido, na maioria das vezes, por Lucas Vázquez. Ele quer ser a referência da equipe após a saída de Cristiano Ronaldo, mas não tem conseguido convencer Solari disso.

Sobre Marcelo, Bale teria ficado chateado em por uma entrevista do lateral ao canal Esporte Interativo. Marcelo, em tom de brincadeira, explicou que mal consegue conversar com Bale devido à barreira do idioma. Bale não fala espanhol e isso gera dificuldades de comunicação entre ele e o restante do elenco. O brasileiro afirmou que só fala coisas as coisas triviais como cumprimentos e afins.

(Fotos: Getty Images)

Já com Courtois, a chateação também veio de uma entrevista. Falando a uma emissora belga, o goleiro revelou que o elenco chama Bale de "golfista". Thibaut também disse que Bale não aparece para jantar com o restante do elenco "porque é nessa hora que ele dorme".

As declarações dos companheiros somadas às partidas em que fica na reserva e a perseguição da imprensa, em sua visão, configuram um cenário de desmotivação do atacante galês que ainda busca sequência e protagonismo na equipe do Real Madrid após a saída de Cristiano Ronaldo.

O Real Madrid enfrenta o Barcelona duas vezes nessa semana. A primeira acontece na quarta-feira (27), pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Rei. A segunda acontece no sábado (02), pela 26ª rodada de La Liga. As duas partidas acontecem no Santiago Bernabéu.