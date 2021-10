Reserva do Flamengo, Pedro tem mais gols que todos os jogadores disponíveis no Fluminense

Fred, lesionado, não entra na conta. Revelado nas Laranjeiras, camisa 21 do Rubro-Negro vive grande fase

Flamengo e Fluminense fazem um dos maiores clássicos do nosso país, que terá neste sábado (23) mais um capítulo pelo Brasileirão, mas o poderio econômico disponível para uma parte em relação a outra causa alguns desequilíbrios que fazem a diferença dentro de campo. Com um elenco recheado de nomes pesados para o cenário sul-americano, o Rubro-Negro vive uma das melhores fases de sua história e sonha com todos os títulos possíveis; já o Tricolor torce para ficar na metade de cima da tabela para beliscar uma vaga na próxima Libertadores.

Se há, hoje, um nome que consegue resumir bem a superioridade do elenco flamenguista em relação ao do Fluminense é Pedro. O atacante, revelado na base Tricolor, vive grande fase pelo Rubro-Negro: foram quatro gols e uma assistência nos últimos quatro jogos disputados. Já o Fluminense não vê um jogador seu balançar as redes justamente há quatro partidas – a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense, pelo Brasileirão, foi graças a um gol contra.

Pedro é um dos artilheiros do Fla nesta edição do Campeonato Brasileiro, e recentemente marcou um gol decisivo no empate por 2 a 2 contra o Athletico-PR na ida da semifinal da Copa do Brasil. Ainda assim, nunca saboreou a glória de sentir-se um titular absoluto no onze inicial flamenguista. Este papel, afinal de contas, pertence a Gabigol e tem sido bem raro ver os dois atacantes juntos em campo. Pedro seria titular no ataque de qualquer outro clube brasileiro, mas no Flamengo é reserva quando o Fla tem disponível o máximo de sua força. E isso explica, em parte, por que mesmo que em meio a algumas críticas em relação ao desempenho recente do time, o Flamengo segue forte na disputa de todos os títulos possíveis.

Desde que chegou ao Flamengo, em 2020, Pedro marcou um total de 41 gols. Ninguém do Fluminense balançou tanto as redes no mesmo período. Fred supera o antigo pupilo em número de gols apenas se considerarmos a sua passagem anterior pelas Laranjeiras – o que leva o veterano, cujo auge já passou faz um tempo, a um total impressionante de 195 tentos.

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Mas o que chama atenção visando o próximo Fla-Flu é que se considerarmos apenas os gols marcados por Pedro como reserva do Flamengo, ainda assim o número é maior ao de todos os nomes à disposição do técnico Marcão para o clássico. Fred, lesionado, evidentemente não está na lista para o duelo. Do total de 41 tentos pelo Flamengo, Pedro marcou 11 deles em partidas nas quais começou como opção no banco de reservas.

Esperança de gols do Flamengo, Pedro reflete, justamente contra o clube que o revelou, a superioridade rubro-negra para montar grandes elencos e brigar pelos maiores títulos possíveis.

Gols de Pedro como reserva no Flamengo

vs Athletico-PR (21/10/2021), Copa do Brasil: 1 gol

vs Grêmio (16/09/2021), Copa do Brasil: 2 gols

vs Bahia (18/07/2021), Brasileirão: 1 gol

vs Unión La Calera (27/04/2021), Libertadores: 1 gol

vs Sport Recife (01/02/2021), Brasileirão: 1 gol

vs Goiás (18/01/2021), Brasileirão: 1 gol

vs Bahia (20/12/2020), Brasileirão: 1 gol

vs Fluminense (09/07/2020), Carioca: 1 gol

vs Independiente Del Valle (20/02/2020), Recopa Sul-Americana: 1 gol

vs Madureira (08/02/2020), Carioca: 1 gol