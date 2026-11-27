Compartilhar Siga GOAL no Google

O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, quebrou contra sua vítima favorita na Saudi Pro League um jejum de gols que durava um mês inteiro.

Publicidade

O Al-Ittihad venceu o Neom por 1 a 0 nesta sexta-feira , no Estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

En-Nesyri começou a partida no banco de reservas, já que o alemão Jens Fissing, técnico do Al-Ittihad, preferiu escalar como titular o atacante nigeriano George Ilenikhena em seu lugar.

Mas o treinador alemão não esperou muito: tirou o atacante nigeriano no início do segundo tempo e colocou En-Nesyri em seu lugar, o que mudou completamente o rumo da partida a favor do Al-Ittihad.

A movimentação do atacante marroquino incomodou bastante a defesa do Neom, e ele esteve perto de marcar em mais de uma ocasião, mas faltou precisão no toque final.

Publicidade Publicidade

O alívio veio aos 75 minutos, quando o meio-campista argelino Houssem Aouar fez um lançamento longo na cabeça de Youssef En-Nesyri, que conseguiu mandar a bola para o fundo da rede do time visitante.

Tópicos relacionados

Inicialmente, o árbitro anulou o gol por impedimento do atacante marroquino, mas depois foi chamado pelo árbitro de vídeo, que confirmou que o gol de En-Nesyri era legal.

O gol teve um sabor especial para Youssef En-Nesyri, pois encerrou um jejum de um mês inteiro com a camisa do Al-Ittihad, tanto na Saudi Pro League quanto na AFC Champions League Elite.

Publicidade

O último gol de En-Nesyri havia saído em 26 de outubro, na vitória por 2 a 1 sobre o Neftchi, do Uzbequistão, fora de casa, pela terceira rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

Desde então, o jogador de 29 anos disputou quatro partidas, contra Al-Diriyah e Abha pela Saudi Pro League, e contra o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e o Pakhtakor, do Uzbequistão, pela AFC Champions League Elite, sem conseguir balançar as redes.

Publicidade

Com esse gol, Youssef En-Nesyri se tornou o artilheiro do Al-Ittihad na temporada, ao chegar ao seu nono gol em todas as competições, igualando o atacante nigeriano George Ilenikhena, que marcou o mesmo número.

No entanto, o atacante marroquino leva vantagem sobre o nigeriano especificamente na Saudi Pro League, já que En-Nesyri marcou seu oitavo gol na competição, enquanto Ilenikhena tem apenas seis.

Publicidade

Curiosamente, quatro dos oito gols de En-Nesyri na Saudi Pro League saíram depois de ele entrar no decorrer das partidas, segundo os canais da Thmanyah, detentora dos direitos de transmissão do campeonato saudita, o que faz dele um reserva de ouro nos planos do técnico alemão Jens Fissing.

Além disso, este foi o terceiro gol do atacante marroquino contra o Neom, que se tornou sua vítima favorita na Saudi Pro League desde sua chegada ao Al-Ittihad, no inverno da temporada passada, segundo a Opta.

Publicidade

O Neom se tornou a vítima favorita de En-Nesyri depois que o atacante marroquino desempatou a disputa entre o time e outros três clubes contra os quais havia marcado dois gols cada: Al-Ettifaq, Al-Faisaly e Al-Fayha.

Vale lembrar que Youssef En-Nesyri vem apresentando ótimo desempenho pelo Al-Ittihad desde o início da temporada em todas as competições: em 18 partidas disputadas pelo time, marcou nove gols e deu duas assistências.