O Al-Ittihad venceu o Neom por 1 a 0 nesta sexta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.
En-Nesyri começou a partida no banco de reservas, já que o alemão Jens Fissing, técnico do Al-Ittihad, preferiu escalar como titular o atacante nigeriano George Ilenikhena em seu lugar.
Mas o treinador alemão não esperou muito: tirou o atacante nigeriano no início do segundo tempo e colocou En-Nesyri em seu lugar, o que mudou completamente o rumo da partida a favor do Al-Ittihad.
A movimentação do atacante marroquino incomodou bastante a defesa do Neom, e ele esteve perto de marcar em mais de uma ocasião, mas faltou precisão no toque final.
O alívio veio aos 75 minutos, quando o meio-campista argelino Houssem Aouar fez um lançamento longo na cabeça de Youssef En-Nesyri, que conseguiu mandar a bola para o fundo da rede do time visitante.
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Inicialmente, o árbitro anulou o gol por impedimento do atacante marroquino, mas depois foi chamado pelo árbitro de vídeo, que confirmou que o gol de En-Nesyri era legal.
O gol teve um sabor especial para Youssef En-Nesyri, pois encerrou um jejum de um mês inteiro com a camisa do Al-Ittihad, tanto na Saudi Pro League quanto na AFC Champions League Elite.
O último gol de En-Nesyri havia saído em 26 de outubro, na vitória por 2 a 1 sobre o Neftchi, do Uzbequistão, fora de casa, pela terceira rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.
Desde então, o jogador de 29 anos disputou quatro partidas, contra Al-Diriyah e Abha pela Saudi Pro League, e contra o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e o Pakhtakor, do Uzbequistão, pela AFC Champions League Elite, sem conseguir balançar as redes.
Com esse gol, Youssef En-Nesyri se tornou o artilheiro do Al-Ittihad na temporada, ao chegar ao seu nono gol em todas as competições, igualando o atacante nigeriano George Ilenikhena, que marcou o mesmo número.
No entanto, o atacante marroquino leva vantagem sobre o nigeriano especificamente na Saudi Pro League, já que En-Nesyri marcou seu oitavo gol na competição, enquanto Ilenikhena tem apenas seis.
Curiosamente, quatro dos oito gols de En-Nesyri na Saudi Pro League saíram depois de ele entrar no decorrer das partidas, segundo os canais da Thmanyah, detentora dos direitos de transmissão do campeonato saudita, o que faz dele um reserva de ouro nos planos do técnico alemão Jens Fissing.
Além disso, este foi o terceiro gol do atacante marroquino contra o Neom, que se tornou sua vítima favorita na Saudi Pro League desde sua chegada ao Al-Ittihad, no inverno da temporada passada, segundo a Opta.
O Neom se tornou a vítima favorita de En-Nesyri depois que o atacante marroquino desempatou a disputa entre o time e outros três clubes contra os quais havia marcado dois gols cada: Al-Ettifaq, Al-Faisaly e Al-Fayha.
Vale lembrar que Youssef En-Nesyri vem apresentando ótimo desempenho pelo Al-Ittihad desde o início da temporada em todas as competições: em 18 partidas disputadas pelo time, marcou nove gols e deu duas assistências.