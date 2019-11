Resenha na TL: Casillas e Fàbregas brincam sobre gol que silenciou o Bernabéu

Casillas brinca com o amigo Fàbregas, ex-companheiro de seleção espanhola, sobre o gol sofrido diante da Juventus, na Champions League de 2008

Uma publicação da fez com que Iker Casillas e Cesc Fàbregas brincassem sobre o fato nas redes sociais.

O clube italiano relembrou dois golaços de Alessandro Del Piero contra o em 2008, pela UEFA .

Meraviglia da fuori area, magia su punizione, e il Bernabéu è incantato 🔮#OnThisDay nel 2008 | La standing ovation a @delpieroale

👏👏👏 pic.twitter.com/GVuLVP4iAl — JuventusFC (@juventusfc) November 5, 2019

"Maravilha de fora da caixa, mágica em um tiro livre, e o Bernabéu está encantado. #OnThisDay (Neste mesmo dia) em 2008 | A ovação de pé a

@delpieroale", escreveu o clube. O ex-jogador italiano republicou o fato em seu perfil no Twitter.

Casillas, que sofreu os dois gols, usou o perfil no microblog para publicar um rosto triste: "😒", escreveu.

Ao ver a jogada, Cesc Fàbregas brincou com o ex-companheiro de seleção espanhola e antigo rival no principal clássico do futebol local: e Real Madrid.

Un poquito más ahí nene — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) November 5, 2019

"Um pouquinho mais aí, baby", disse o meio-campista em alusão ao fato de o goleiro não pular para tentar a defesa no gol de falta de Del Piero. "Ele bateu muito bem", respondeu o goleiro.