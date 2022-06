'Resenha' entre Vinícius Jr e Benzema tem conversa sobre Brasil x França na final da Copa

Em entrevista coletiva antes do jogo da seleção brasileira, Vini Jr revelou conversa com ídolo francês do Real Madrid

Ainda faltam mais de 160 dias para o início da Copa do Mundo no Qatar, mas já tem jogador fazendo previsão da final e do campeão. No domingo (5), Vinícius Júnior revelou uma 'resenha' com Benzema na qual ambos já fazem a previsão da final da Copa entre Brasil e França.

Na segunda-feira (6), o Brasil entra em campo para uma partida amistosa contra o Japão e Vini deve ser titular. A França, por outro lado, enfrenta a Croácia pela segunda rodada da Nations League.

Em entrevista coletiva antes da partida contra o Japão, Vini Jr revelou as 'resenhas' com Benzema a respeito de uma possível final entre Brasil e França, na Copa do Mundo.

"O Benzema torce pra pegar a gente na final, mas acho que não vai dar pra ele. A gente comenta às vezes [sobre a Copa], torce para não se pegar antes, para se enfrentar na final. E aí que vença o melhor", falou, em tom amistoso, o herói do 14º título de Champions League do Real Madrid.

O brasileiro tem vivido um momento de ascenção em sua carreira. Ele comentou sobre fazer o gol na final da Liga dos Campeões e seu plano para o futuro com a seleção brasileira.

"Foi uma semana muito boa, estou muito feliz com toda a minha temporada depois de ter feito grandes jogos, chegar na final, poder ajudar com gol e logo depois apresentar na Seleção. Estamos aqui por um objetivo maior, que é chegar no final do ano e sermos campeões do mundo", disse Vini Jr.