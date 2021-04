Resende x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela 11ª rodada do Campeonato Carioca; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela última rodada do Campeonato Carioca, Resende e Vasco se enfrentam em São Januário, neste sábado (24), a partir das 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo na Vasco TV, na internet, e no pay-per-view do Campeonato Carioca. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Resende x Vasco DATA Sábado, 24 de abril de 2021 LOCAL São Januário, Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Ábitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Auxiliares: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mota Correia

Quarto árbitro: Lucas Estevão

ONDE VAI PASSAR?



Vasco não tem mais chances no Campeonato Carioca / Foto: Getty Images

O Vasco TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca, vão transmitir o jogo deste sábado (24), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando vencer para ir às semifinais da Taça Rio, o Resende quer aproveitar a falta de entrosamento do rival para garantir a sua vaga.

Do outro lado, o Vasco não tem mais chances no Campeonato Carioca, mas também tem chances de seguir disputando a Taça Rio. No entanto, o técnico Marcelo Cabo deu descanso aos seus principais jogadores e, desta forma, irá mandar uma equipe alternativa a campo.

Provável escalação do Resende: Luis Henrique, Leonardo, André Santos, Mezenga, Rafinha, Abuda, Vandinho, Dieguinho, Anderson, Yan e Luã.

Provável escalação do Vasco: A confirmar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RESENDE

JOGO CAMPEONATO DATA Nova Iguaçu 4 x 2 Resende Carioca 18 de abril de 2021 Macaé 1 x 3 Resende Carioca 10 de abril de 2021

VASCO

JOGOS CAMPEONATO DATA Boavista 2 x 2 Vasco Carioca 18 de abril de 2021 Flamengo 1 x 3 Vasco Carioca 15 de abril de 2021

