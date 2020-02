Resende x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Cruzmaltinos entram em campo neste sábado (29), pela primeira rodada da Taça Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Resende e estreiam na neste sábado (29), às 19h (de Brasília), em Volta Redonda, visando esquecer o primeiro turno. A partida terá transmissão pelo canal Premiere, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Resende x Vasco DATA Sábado, 29 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Raulino de Oliveira - Volta Redonda, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida vascaína quer a recuperação no Carioca / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A torcida vascaína inicia a Taça Rio animada após o anúncio da contratação e ​Martin Benítez. No entanto, o jogador ainda não fará a sua estreia.

Por outro lado, Talles Magno, que precisou passar por uma cirurgia após acidente doméstico, não poderá entrar em campo pelos próximos três meses.

Enquanto isso, o Resende, que fez uma das piores campanha geral no torneio, terá o reforço do meia Mauro Silva, ex- , recém-chegado.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castán, Henrique; Andrey, Raúl, Marcos Júnior, Bruno Gomes; Marrony, ​Cano.

Provável escalação da Resende: ​Ranule; Dieguinho, Kevyn, Grasson, Rhayne; Murillo, Vitinho, Zizu (Mauro Silva), Alef Manga, Caio Cézar, Thauan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RESENDE

JOGO CAMPEONATO DATA Resende 1 x 3 3 de fevereiro 2 x 3 Resende Campeonato Carioca 9 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Resende Campeonato Carioca 8 de março 18h (de Brasília) Resende x Macaé Campeonato Carioca 14 de março 16h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 1 x 1 Vasco Copa do 14 de fevereiro Oriente Petrolero 0 x 0 Vasco 20 de fevereiro

Próximas partidas