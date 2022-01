Resende x Corinthians na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Resende e Corinthians voltam a campo nesta sexta-feira (14), em São José dos Campos, a partir das 21h45 (de Brasília), pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Resende x Corinthians DATA Sexta-feira, 15 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Martins Pereira, São José dos Campos - SP HORÁRIO 21h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

TERCEIRA FASE 🔥🔥

Os horários e as transmissões foram definidos!

Quem avança?👀#Copinha22 pic.twitter.com/2EpJt12Gtm — Copinha (@Copinha) January 13, 2022

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta sexta-feira, em São José dos Campos

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Corinthians chega confiante à terceira fase da Copinha, após aplicar mais uma goleada na competição: 5 a 0 no Ituano.

O talento deles é maior que a distância de altura do Keven pro Alemão 🤙🏽⚽



📸 Felipe Szpak / Ag. Corinthians#FilhosDoTerrão#CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/zgdfPQRxwD — Corinthians (@Corinthians) January 13, 2022

O Timão conta com o faro de gol de Giovane, Keven e Rodrigo Varanda pra seguir firme na competição.

Do outro lado, o Resende se classificou após passar pelo Fortaleza nos pênaltis (4 a 3), depois de empatar com o Tricolor por 1 a 1 no tempo normal.

A equipe carioca, no entanto, terá uma baixa importante para o jogo desta sexta-feira: o goleiro Pedro Miranda, que pegou três pênalti contra o Fortaleza, foi vendiado ao Portimonense (Portugal), e não joga mais a Copinha.

O Resende FC informa que o goleiro Pedro foi negociado com o Portimonense, clube da 1ª divisão de Portugal.



O atleta já sabia da negociação antes do jogo contra o Fortaleza e fez sua última partida pelo clube sendo o herói da nossa classificação na @Copinha. Que despedida! (+) pic.twitter.com/00kp6R3udB — Resende F.C. (@Resende_FC) January 12, 2022

Corinthians e Resende já se enfrentaram nesta edição da competição. Na fase de grupos, o Timão ganhou por 2 a 1.

Provável escalação do Corinthians: Alan Gobetti, Leo Maná, Alemão, Robert Renan, Mandaca (Vitor), Reginaldo, Keven, Biro, Felipe Augusto, Matheus Araújo e Giovane. Técnico: Diogo Siston.

Provável escalação do Resende: Sales, Zé Carlos, Peixoto, Halls, Douglas, Índio, Medina, João Felipe, Brendon, Léo Santos e Léo Pedro. Técnico: Jefter Percy.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 5 x 0 Ituano Copa São Paulo de Futebol Júnior 12 de janeiro de 2022 São José 0 x 2 Corinthians Copa São Paulo de Futebol Júnior 10 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO

RESENDE

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 (3) x (4) 1 Resende Copa São Paulo de Futebol Júnior 14 de janeiro de 2022 Resende 1 x 1 River-PI Copa São Paulo de Futebol Júnior 10 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO

