Rescisão de Jucilei revolta vascaínos (outra vez) e divide torcida do São Paulo

Volante rescinde contrato com tricolor paulista após se envolver em polêmica e revoltar torcida do Vasco

Em reunião na noite desta terça-feira (4), o anunciou a rescisão de contrato com o volante Jucilei. O jogador, que tinha contrato válido até dezembro de 2021, aceitou receber o valor a ser pago em parcelas pelos próximos quatro anos.

Sem pagar os salários, impostos e direitos de imagem pelos próximos 24 meses, a diretoria tricolor espera economizar cerca de R$ 6 milhões. A decisão agradou boa parte da torcida do São Paulo, mas também existem torcedores contrários à recisão com o volante.

"São Paulo rescinde com Jucilei"



São-paulinos de todas as idades: pic.twitter.com/VGouBXB89O — Pato Mil Grau (@Patomilgrauu) February 5, 2020

😄 Jucilei rescindiu o contrato com o São Paulo



😢 Tréllez foi reintegrado ao elenco — Liziero se lesionou hoje? (@lizierolesao) February 5, 2020

📝🇾🇪O São Paulo decidiu rescindir o contrato do Jucilei e acordou o pagamento da multa parcelada pelos próximos 48 meses. Clube projeta economia de R$6M. Alívio no fluxo de caixa do ano, porém mais um parcelamento e dívida para a próxima gestão! Estamos de olho!! — Finanças Tricolor (@financasSPFC) February 5, 2020

Em 2017, Jucilei era um dos principais (isso se não for o principal) jogadores do São Paulo, titular e fundamental para a equipe. Se o São Paulo não exercesse a compra, teria um grande prejuízo técnico. Ser "engenheiro de obra pronta" e criticar agora é simples. — Caio Felix (@OCaioFelix) February 5, 2020

Torcida chata e de memória curta. Jucilei já foi muiiiiitooooo importante pra gente e vem nego falar q não lembra disso...olha q não tem nem 2 anos direito. Eu destaco: Uma pena ele ter relaxado. pic.twitter.com/TS95xKXNUV — 🇾🇪 Análise Soberana ⚽ (@AnaliseSoberana) February 5, 2020

Revolta Vascaína

A notícia da saída de Jucilei do São Paulo aconteceu após o jogador se envolver em uma grande polêmica com o . As duas partes negociaram uma possível transferência do volante, mas as negociações não avançaram e aí a polêmica começou.

Em entrevista ao jornal O Dia, o atleta disse que os carioca não tinham recursos para contratá-lo e que deveriam agradecê-lo por sua disponibilidade em atuar pelo clube. As declarações revoltaram os torcedores, que não perdoaram e foram ao Twitter.

Jucilei: Vasco tinha q me agradecer



Vasco:......



São Paulo: vamo rescindir o contrato juci!



Vasco: Obrigado jucilei, por ser uma piada! pic.twitter.com/LHWaBUH81j — fora Abel Braga ✠ (@PedroKnows_) February 5, 2020

"Vasco não me contratou porque não tem dinheiro" - Jucilei



Não, Jucilei. Jogadores medíocres como você, o Vasco contrata aos montes infelizmente. Você não foi contratado porque temos opções melhores na base — CRVG da Decepção (@CRVGDecepcao) January 28, 2020

Segundo o suposto atleta Jucilei (quem??), o de Dinamite, Edmundo, Barbosa, Leônidas, Ademir, Romário, Bellini, Juninho, Pedrinho, Mazinho, P. Coutinho, Mauro Galvão, Felipe, Bebeto, Geovani e etc, deveria agradecê-lo por ele se disponibilizarar a atuar no clube. 😂 — Alexsander #YNWA! (@Alexsandercrvg) January 28, 2020