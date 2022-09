República Tcheca x Portugal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Neste sábado (24), Cristiano Ronaldo fará o seu 190ª jogo com a camisa da seleção portuguesa; veja como acompanhar na TV

República Tcheca e Portugal se enfrentam neste sábado (24), às 15h45 (de Brasília), em Praga, pela quinta rodada do Grupo 2 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na vice-liderança do Grupo 2, Portugal busca a recuperação após a derrota para a Suíça por 1 a 0 na última rodada.

O confronto pode marcar o jogo de número 190 de Cristiano Ronaldo com a camisa da seleção portuguesa.

O técnico Fernando Santos pode optar pela entrada de Diogo Dalot no lugar de Cancelo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, a República Tcheca, com apenas três pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após um empate e duas derrotas nos últimos três jogos do torneio.

Petr Sevcik é tratado como dúvida, enquanto Michal Sadilek não foi convocado devido a uma lesão no tendão.

Escalações:

Escalação do provável PORTUGAL: Patricio; Dalot, Dias, Pereira, Mendes; Neves, Carvalho, Fernandes; B. Silva, Cristiano Ronaldo, Leão.

Escalação do provável REPÚBLICA TCHECA: Vaclik; Zima, Brabec, Jemelka; Coufal, Kral, Soucek, Zeleny; Cerny, Schick, Hlozek.

Desfalques

Portugal

Cancelo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

República Tcheca

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 24 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Sinobo Stadium – Praga, República Tcheca

• Arbitragem: SRDJAN JOVANOVIC (árbitro), UROS STOJKOVIC e MILAN MIHAJLOVIC (assistentes), NOVAK SIMOVIC (quarto árbitro) e BASTIAN DANKERT (AVAR)