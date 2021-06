República Tcheca x Inglaterra: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (22), pela terceira rodada do grupo D da Euro 2020; veja como acompanhar ao vivo na TV

Em duelo direto por uma vaga na próxima fase, República Tcheca e Iglaterra se enfrentam nesta terça-feira (22), em Wembley, a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo D da Eurocopa 2020. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO República Tcheca x Inglaterra DATA Terça-feira, 22 de junho de 2021 LOCAL Estádio Wembley - Londres, ING HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Artur Dias (POR)

Assistentes: Rui Tavares e Paulo Soares (POR))

Quarto árbitro: Srdjan Jovanović (SRB)

VAR: João Pinheiro (POR)

ONDE VAI PASSAR?



Tchecos buscam vaga na próxima fase da Euro / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta terça-feira (22), às 16h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da SporTV?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INGLATERRA

Ainda sem fazer uma grande apresentação na Eurocopa, a Inglaterra entra em campo precisando do triunfo para se classificar para as oitavas de final. A equipe de Gareth Southgate pode ter mudanças no setor ofensivo.

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Grealish; Kane.

REPÚBLICA TCHECA

A República Tcheca chega confiante para o duelo desta terça-feira. O time não tem desfalques e conta com o faro de gol do artilheiro Schick para ficar com uma das vagas à próxima fase.

Provável escalação da Escócia: Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 1 x 0 Croácia Eurocopa 13 de junho de 2021 Inglaterra 1 x 0 Romênia Amistoso internacional 6 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO República Tcheca x Inglaterra Eurocopa 22 de junho de 2021 16h (de Brasília)

REPÚBLICA TCHECA

JOGO CAMPEONATO DATA Escócia 0 x 2 República Tcheca Eurocopa 14 de junho de 2021 Bélgica 1 x 0 Croácia Amistoso internacional 6 de junho de 2021

Próximas partidas