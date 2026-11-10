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Liga das Nações A
team-logoTchéquia
epet Arena
team-logoEspanha
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República Tcheca x Espanha pela Liga das Nações da UEFA A: tudo o que você precisa saber

Tchéquia x Espanha
Tchéquia
Espanha
Liga das Nações A
L. Yamal
M. Merino
M. Oyarzabal

Prévia completa de Tchéquia x Espanha pela Liga A da Liga das Nações da UEFA. Analisamos táticas, novidades das equipes, momento atual e muito mais.

Prévia de Tchéquia x Espanha pela Liga A das Nações da UEFA

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Liga das Nações A - Rodada 5
epet Arena

A Espanha viaja a Praga para enfrentar a Tchéquia na Epet Arena na quinta-feira, 12 de novembro, pela penúltima rodada do Grupo 3 da Liga das Nações da UEFA. Atual campeã da Copa do Mundo, a Espanha chega como líder do grupo e já classificada para as quartas de final, enquanto a Tchéquia ocupa a lanterna, ainda sem somar pontos.

Tchéquia à beira da eliminação

A Tchéquia faz uma campanha difícil na Liga das Nações, com derrotas em suas quatro primeiras partidas. Seus últimos cinco resultados em todas as competições também são desanimadores: cinco derrotas consecutivas, incluindo um 3 a 0 para a Inglaterra e um 3 a 1 para a Espanha nesta mesma fase de grupos.

England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images

Espanha, campeã mundial, mantém o embalo

A Espanha, por outro lado, está em grande fase. A equipe de Luis de la Fuente venceu seus últimos cinco jogos, sequência que inclui a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, no verão. O versátil Mikel Merino, do Arsenal, marcou três gols em suas duas últimas partidas pela Espanha, incluindo os dois gols da vitória após sair do banco contra a Croácia no jogo mais recente.

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ESPGetty Images

Estatísticas e desfalques

  • Robin Hranáč, Pavel Šulc, Ondřej Lingr, Ondřej Kričfaluši, Michal Sácek e Adam Karabec estão fora da equipe da casa por lesão. Michal Sadilek está suspenso.
  • Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal não viajarão a Praga. A expectativa é que ambos se juntem ao elenco mais tarde, para o confronto de domingo contra a Inglaterra na capital espanhola.
  • A Espanha marcou após os 85 minutos em cada uma de suas últimas três partidas.
  • A Espanha está invicta há 42 partidas no tempo regulamentar (33 vitórias e 9 empates).

Prováveis escalações

Tchéquia (4-2-3-1): Kinsky; Coufal, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral, Soucek; Cerv, Ambros, Danek; Hlozek.

Espanha (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Ruiz; N Williams, Fermin, Baena; Torres.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Tchéquia x Espanha

Técnico

  • S. Denia

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