Prévia de Tchéquia x Espanha pela Liga A das Nações da UEFA
A Espanha viaja a Praga para enfrentar a Tchéquia na Epet Arena na quinta-feira, 12 de novembro, pela penúltima rodada do Grupo 3 da Liga das Nações da UEFA. Atual campeã da Copa do Mundo, a Espanha chega como líder do grupo e já classificada para as quartas de final, enquanto a Tchéquia ocupa a lanterna, ainda sem somar pontos.
Tchéquia à beira da eliminação
A Tchéquia faz uma campanha difícil na Liga das Nações, com derrotas em suas quatro primeiras partidas. Seus últimos cinco resultados em todas as competições também são desanimadores: cinco derrotas consecutivas, incluindo um 3 a 0 para a Inglaterra e um 3 a 1 para a Espanha nesta mesma fase de grupos.
Espanha, campeã mundial, mantém o embalo
A Espanha, por outro lado, está em grande fase. A equipe de Luis de la Fuente venceu seus últimos cinco jogos, sequência que inclui a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, no verão. O versátil Mikel Merino, do Arsenal, marcou três gols em suas duas últimas partidas pela Espanha, incluindo os dois gols da vitória após sair do banco contra a Croácia no jogo mais recente.
Estatísticas e desfalques
- Robin Hranáč, Pavel Šulc, Ondřej Lingr, Ondřej Kričfaluši, Michal Sácek e Adam Karabec estão fora da equipe da casa por lesão. Michal Sadilek está suspenso.
- Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal não viajarão a Praga. A expectativa é que ambos se juntem ao elenco mais tarde, para o confronto de domingo contra a Inglaterra na capital espanhola.
- A Espanha marcou após os 85 minutos em cada uma de suas últimas três partidas.
- A Espanha está invicta há 42 partidas no tempo regulamentar (33 vitórias e 9 empates).
Prováveis escalações
Tchéquia (4-2-3-1): Kinsky; Coufal, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral, Soucek; Cerv, Ambros, Danek; Hlozek.
Espanha (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Ruiz; N Williams, Fermin, Baena; Torres.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Tchéquia x Espanha
Técnico
- S. Denia