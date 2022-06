República Tcheca x Espanha: escalação, desfalques e mais do jogo da Nations League 2022

Jogo da segunda rodada do Grupo 2 da Liga das Nações acontece às 15h45 (de Brasília); confira o serviço da partida deste domingo (5)

A bola vai rolar neste domingo (5) para República Tcheca e Espanha, pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Nations League, a partir das 15h45 (do horário de Brasília), no Eden Aréna.

Depois de empatar com Portugal na rodada de estreia por 1 a 1, a Espanha, na terceira posição do Grupo 2, com apenas um ponto, busca a primeira vitória na Liga das Nações.

Do outro lado, a República Tcheca venceu a Suíça por 2 a 1, e aparece na liderança com três pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto no Eden Aréna, a República Tcheca segue sem contar com Patrik Schick, do Bayer Leverkusen, o único desfalque do técnico Silhavy.

Enquanto isso, o técnico da Espanha, Luis Enrique, perdeu Laporte e Thiago Alcântara por lesão antes do empate com Portugal.

Gavi recebeu muitos elogios por seu desempenho e pode aparecer novamente entre os titulares.

"Esperamos um jogo muito difícil. A República Checa foi promovida da Liga B, mas mostrou que pode vencer qualquer um. É uma equipe corajosa que defende muito bem e também joga em casa. tenho muita sorte porque os jogadores da Espanha são inteligentes e têm muita qualidade e isso é algo que tenho que aproveitar", afirmou o treinador.

Possível escalação do ESPANHA: Unai Simón; Carvajal, Pau Torres, Llorente e Jordi Alba; Rodri, Gavi e Koke; Sarabia, Ferrán Torres e Morata.

Possível escalação da REPÚBLICA TCHECA: Vaclik; Krejci, Zima e Brabec. Coufal, Sadilek, Soucek e Zeleny; Hlozek, Jankto e Kuchta.

Desfalques da partida

ESPANHA:

Laporte, Eric García e Thiago Alcântara: lesionados

REPÚBLICA TCHECA:

Patrik Schick: lesionado

Transmissão ao vivo

O jogo entre República Tcheca e Espanha será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming.