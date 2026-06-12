República Tcheca x África do Sul: Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - A Atlanta Stadium

O jogo entre República Tcheca e África do Sul terá início no dia 18 de junho de 2026, às 12h (horário da costa leste dos EUA) e às 16h (horário de Greenwich).

Contexto da partida

A Bafana Bafana estreou no Grupo A de forma desastrosa, com uma derrota por 2 a 0 para o México na primeira rodada do torneio, partida em que dois jogadores foram expulsos pelo árbitro. Os cartões vermelhos para Sphephelo Sithole e Themba Zwane prejudicaram gravemente uma equipe que já tinha dificuldade em criar chances claras mesmo com 11 jogadores em campo, e ambos perderão o próximo confronto contra os tchecos. Enquanto isso, a República Tcheca perdeu por 2 a 1 para a Coreia do Sul, apesar de ter aberto o placar aos 59 minutos na outra partida de estreia do Grupo A. Basta dizer que este jogo já ganhou um significado extra, já que ambas as equipes estão lutando para sair do grupo.

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Quem são os principais jogadores da República Tcheca e quem é o técnico?

Fazendo um retorno muito aguardado ao cenário mundial pela primeira vez desde 2006, a República Tcheca é conhecida por seu estilo robusto e trabalhador, com qualidade técnica espalhada pela equipe. Sob o comando do técnico Miroslav Koubek, a equipe joga um futebol pragmático.

Combinando uma imponente estatura de 191 cm com finalização técnica de elite, Schick chega ao torneio após marcar 16 gols em 28 partidas da Bundesliga na última temporada. Ele continua sendo a principal ameaça de gol e o ponto focal da equipe. O meio-campista do West Ham, Tomas Souček, um gigante, é uma ameaça constante em jogadas ensaiadas e também tem um talento especial para se posicionar de forma inteligente para marcar gols com investidas tardias e inteligentes na área. A estrela do Lyon, Pavel Šulc, é um criativo empolgante que atua logo atrás de Schick.

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Quem são os principais jogadores da África do Sul e quem é o técnico?

Tudo passa pelo metronomo do meio-campo do Mamelodi Sundowns, Teboho Mokoena. Ao seu redor, o técnico da Bafana Bafana, Hugo Broos, também contará com o talento precoce de Relebohile Mofokeng, sensação de 21 anos do Orlando Pirates.

O zagueiro Mbekezeli Mbokazi, que joga nos EUA, tem apenas 20 anos, mas já é apontado como futuro capitão da Bafana. O atacante do Burnley, Lyle Foster, comandará o ataque com sua pressão incansável, suas investidas pelas laterais e seu jogo de articulação inteligente.

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Previsão da escalação da República Tcheca

Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick.

Previsão da escalação da Bafana

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Adams; Mofokeng, Mbatha, Appollis; Foster.

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Seleção da República Tcheca com 26 jogadores

Goleiros: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Praga)

Defensores: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Jurasek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga)

Meio-campistas: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Olympique Lyonnais), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Atacantes: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga), Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

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Seleção da África do Sul com 26 jogadores

Goleiros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defensores: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (todos do Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (ambos do Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Meio-campistas: Teboho Mokoena, Jayden Adams (ambos do Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Atacantes: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (todos do Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (ambos do Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

Backpage

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos entre a República Tcheca e a África do Sul nos registros de jogos fornecidos. Este confronto representa um raro encontro entre as duas nações no cenário internacional.