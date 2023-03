República Tcheca x Polônia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (24), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

República Tcheca e Polônia se enfrentam na tarde desta sexta-feira (24), em Praga, a partir das 16h45 (de Brasília), pela primeira rodada do grupo E das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, a República Tcheca chega para a disputa com uma lista de convocados diferentes do último jogo realizado em novembro do ano passado. O técnico Jaroslav Silhavy deixou de fora 11 jogadores visando dar oportunidade a novos jogadores.

Do outro lado, a Polônia segue com nomes de peso no elenco, como artilheiro e capitão Lewandowski, e Zielinki, destaque do Napoli. Bartosz Bereszynski e Kamil Piatkowski são desfalques por lesões.

Prováveis escalações

República Tcheca: Pavlenka; Coufal, Holes, Brabec, Jemelka; Soucek, Kral, Barak; Cerny, Schick, Hlozek.

Polônia: Szczesny; Cash, Kiwior, Bednarek, Frankowski; Kaminski, Zielinski, S Szymanski, Linetty, Zalewski; Lewandowski.

Desfalques

República Tcheca

Sem desfalques confirmados.

Polônia

Bartosz Bereszynski e Kamil Piatkowski estão lesionados.

Quando é?