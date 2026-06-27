República Democrática do Congo x Uzbequistão – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

República Democrática do Congo x Uzbequistão: Detalhes da partida

Copa do Mundo - K Atlanta Stadium

A partida entre República Democrática do Congo e Uzbequistão terá início no dia 27 de junho de 2026, às 23h30 GMT e às 18h30 EST.

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República Democrática do Congo x Uzbequistão: Contexto da partida

O próximo confronto na Geórgia tem enormes implicações, já que ambas as seleções do Grupo K buscam desesperadamente salvar suas campanhas após partidas altamente intensas e frustrantes na segunda rodada. Após uma segunda rodada de partidas que colocou ambas as seleções à prova — com a República Democrática do Congo sofrendo uma derrota apertada por 1 a 0 contra a líder do grupo, a Colômbia, e o Uzbequistão sofrendo uma goleada de 5 a 0 nas mãos de Portugal —, a margem para erros no Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) desapareceu completamente. Ambas as equipes seguem para o sudeste cientes de que a adaptabilidade tática e a rápida recuperação psicológica após essas derrotas exaustivas determinarão completamente a sobrevivência de suas ambições de avançar para a fase eliminatória.

O técnico da República Democrática do Congo, Sébastien Desabre, deve garantir que sua equipe mantenha o foco defensivo ao mesmo tempo em que melhora radicalmente a eficiência na finalização no terço final do campo, utilizando a disciplina tática para garantir o controle de uma chance vital no torneio. Desabre contará com seus principais pontos de referência no ataque dinâmico e com a excelência física nas transições para ditar o ritmo, dominar as áreas centrais e desestabilizar a vulnerável defesa asiática. Do outro lado está uma seleção do Uzbequistão, estruturalmente abalada, mas desesperada, comandada por Fabio Cannavaro. Com a missão de restaurar rapidamente a resiliência defensiva de sua equipe, os “Lobos Brancos” de Cannavaro possuem um esquema obstinado e uma vantagem no contra-ataque que agora devem ser executados com disciplina impecável sob a pressão máxima da eliminação.

Realizado no moderno Atlanta Stadium, este confronto será uma partida de xadrez complexa, repleta de ajustes táticos de alto risco. Nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de sofrer outra falha defensiva na transição, tornando a comunicação no meio-campo e o acompanhamento vertical rápido os elementos decisivos. A República Democrática do Congo encarará esta partida como a plataforma ideal para conquistar sua primeira vitória no torneio, contando com o único ponto obtido na primeira rodada para impulsioná-la para as oitavas de final. Enquanto isso, o Uzbequistão entra em campo ansioso para reescrever completamente a história de seu colapso na segunda rodada, usando seu espírito destemido para conquistar um resultado vital com o máximo de pontos e ultrapassar seus adversários. Com as permutações do grupo chegando ao ponto crítico, a enorme importância de garantir a sobrevivência na Copa do Mundo dominará a abordagem tática desde o primeiro apito.

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Como as duas seleções se saíram na segunda rodada?

Colômbia 1–0 República Democrática do Congo

A equipe de Desabre sofreu uma frustração defensiva no Estádio de Guadalajara, já que um único gol marcado pelos sul-americanos no segundo tempo a obrigou a engolir uma dura derrota por 1 a 0. Buscando dar continuidade ao ímpeto da primeira rodada, os Leopards iniciaram a partida em busca de autoridade estrutural e conseguiram bloquear com sucesso as áreas profundas com uma rígida linha defensiva de cinco jogadores durante grande parte do confronto.

A formação da RD Congo dependia fortemente de uma espinha dorsal física robusta — comandada por Chancel Mbemba e Axel Tuanzebe — para bloquear completamente as rotas de transição, mantendo a Colômbia à distância por 75 minutos. No entanto, sua organização estrutural acabou cedendo sob pressão persistente quando o lateral Daniel Muñoz abriu o placar com um gol certeiro aos 76 minutos. Apesar de avançar com mais jogadores e alterar seus esquemas de ataque nos minutos finais com substituições tardias, a República Democrática do Congo não conseguiu furar a teimosa defesa colombiana, ficando de mãos vazias na segunda rodada.

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Portugal 5–0 Uzbequistão

Os jogadores de Cannavaro passaram por uma tarde difícil e humilhante no Houston Stadium, quando uma exibição de nível mundial da potência europeia Portugal lhes infligiu uma pesada derrota por 5–0. Os Lobos Brancos tiveram dificuldade para se adaptar ao ritmo intenso quase que instantaneamente, com seu esquema defensivo desmoronando logo aos seis minutos de jogo, quando o ícone mundial Cristiano Ronaldo balançou as redes.

A organização tática do Uzbequistão enfrentou uma batalha difícil quando Nuno Mendes ampliou a vantagem de Portugal aos 17 minutos, seguido por um segundo gol certeiro de Ronaldo logo antes do intervalo (39′), colocando o jogo fora de alcance. Cannavaro tentou alterar sua escalação no intervalo, colocando Akmal Mozgovoy e Khojiakbar Alijonov para estabilizar o meio-campo, mas um doloroso gol contra do goleiro Abduvohid Nematov, aos 60 minutos, minou ainda mais a resiliência da equipe. Um gol de Rafael Leão aos 87 minutos colocou o ponto final em uma exibição dominante da seleção portuguesa, forçando o Uzbequistão a chegar à última rodada precisando de uma grande recuperação psicológica.

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Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

República Democrática do Congo (Sébastien Desabre)

Desabre não precisa abandonar o esquema estruturado e de transições em ritmo acelerado que permitiu aos Leopardos frustrar adversários de elite no início do torneio. O movimento vertical, as rotações rápidas pelas laterais e a disciplina defensiva impulsionada por uma zaga do calibre da Premier League comprovam que a RD Congo possui as ferramentas táticas necessárias para competir no cenário mundial.

No entanto, Desabre deve garantir que sua equipe demonstre muito mais eficiência na finalização no terço final do campo. Na partida anterior, a formação ofensiva pragmática e pouco criativa da RD Congo teve dificuldade em gerar oportunidades regulares pelo centro, deixando atacantes perigosos isolados e resultando, por fim, em uma dura derrota por 1 a 0 para a Colômbia. Contra uma seleção do Uzbequistão que busca reconstruir sua confiança defensiva, a lentidão na progressão da bola será fatal. O principal ajuste de Desabre deve se concentrar no meio-campo — exigindo, especificamente, uma circulação vertical mais rápida e apoio criativo das linhas centrais para alimentar efetivamente atacantes explosivos como Yoane Wissa e Cédric Bakambu antes que o adversário consiga montar seu bloco defensivo.

Uzbequistão (Fabio Cannavaro)

Cannavaro não precisa desmantelar completamente o esquema compacto e voltado para a defesa que, historicamente, levou os Lobos Brancos à sua primeira participação na Copa do Mundo. A estrutura defensiva central e a presença física no meio-campo continuam sendo trunfos confiáveis, mas a terceira rodada exige um reajuste defensivo imediato e radical após a derrota esmagadora por 5 a 0 para Portugal.

Diante da ameaça atlética e direta da República Democrática do Congo nas transições, manter uma linha defensiva desarticulada ou facilmente isolada levará a uma rápida exploração das falhas. O ajuste tático de Cannavaro deve se concentrar em restaurar a rigidez defensiva característica do estilo italiano, instruindo os zagueiros centrais como Abdukodir Khusanov a organizar um bloco baixo muito mais compacto e com boa comunicação. Ao recuperar a posse de bola, o Uzbequistão deve avançar com clara velocidade vertical, em vez de circular a bola horizontalmente em áreas perigosas. Utilizar passes diretos para contornar a contrapressão congolesa e abrir o campo pelas laterais será fundamental para abastecer a dupla de ataque formada por Eldor Shomurodov e Abbosbek Fayzullaev, evitando que o ataque fique completamente sufocado no tráfego central.

Quais são as últimas notícias sobre a equipe antes da 3ª rodada?

Notícias da seleção da República Democrática do Congo

Desabre conta com um elenco totalmente em forma e à disposição para escalar, já que os Leopards buscam se recuperar da derrota por 1 a 0 para a Colômbia. A RD Congo utilizou uma formação 5-3-2 altamente defensiva na 2ª rodada, ancorada pelo goleiro Lionel Mpasi após sua espetacular atuação individual no gol. A robusta linha defensiva de cinco jogadores permanece totalmente intacta e pronta para ser escalada, comandada pelos zagueiros centrais Samuel Kapuadi, Axel Tuanzebe e pelo capitão Chancel Mbemba, ao lado dos laterais Arthur Masuaku pela esquerda e Aaron Wan-Bissaka pela direita.

No meio-campo, o trio operacional formado por Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy e Ngal’ayel Mukau está livre de problemas disciplinares e totalmente disponível para ditar o ritmo físico da partida. No ataque, a dinâmica dupla ofensiva formada por Yoane Wissa e Cédric Bakambu deve liderar a linha mais uma vez, com Desabre contando fortemente com a velocidade deles para desmontar a defesa uzbeque.

Notícias da seleção do Uzbequistão

Cannavaro também conta com um elenco totalmente disponível, sem ausências por suspensão, enquanto os Lobos Brancos buscam uma grande recuperação psicológica após a goleada sofrida contra Portugal. O Uzbequistão entrou em campo com um sistema 3-4-3 aberto na segunda rodada. Apesar da partida difícil, o goleiro Abduvohid Nematov continua sendo a principal opção no gol, protegido por uma zaga central formada por Rustam Ashurmatov, Asadbek Abdullaev e Abdukodir Khusanov.

No meio-campo, composto por quatro jogadores, Sherzod Nasrullaev e Behruz Karimov oferecem ampla cobertura pelas laterais, enquanto Otabek Shukurov e Odiljon Hamrobekov controlam o eixo central mais recuado. Hamrobekov está com um cartão amarelo da rodada anterior e deve agir com cautela para evitar penalidades por acúmulo de cartões no restante do torneio. O ataque continua perigoso e em plena forma, com os criativos alas Abbosbek Fayzullaev e Azizbek Ganiev encarregados de criar jogadas para o emblemático centroavante Eldor Shomurodov.

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Confrontos-chave entre República Democrática do Congo e Uzbequistão

Yoane Wissa x Abdukodir Khusanov

Tendo-se destacado como um ponto de referência perigoso no esquema de transição de Desabre, Wissa continua sendo uma ponta de lança altamente enérgica e confiante do ataque da RD Congo. Ele atuou com perfeição pelo flanco esquerdo para liderar a ofensiva criativa contra a Colômbia, tentando romper as linhas defensivas com sua velocidade explosiva. Para desmontar a estrutura defensiva do Uzbequistão, o papel de Wissa será fundamental; ele deve usar seus movimentos verticais inteligentes, habilidade afiada no drible e ritmo de trabalho persistente para esticar os zagueiros centrais adversários, tirar os marcadores de posição e abrir canais vitais no terço final do campo para que atacantes centrais como Cédric Bakambu possam explorar.

A tarefa de pará-lo recai sobre o zagueiro central Khusanov, um pilar defensivo vital da linha de defesa de Cannavaro. Khusanov comandou o lado direito do bloco central durante a partida anterior do Uzbequistão, tentando manter coesa a defesa de três sob imensa e implacável pressão contra Portugal. Embora a estrutura defensiva do Uzbequistão tenha sofrido um colapso devastador na segunda rodada, Khusanov possui atributos físicos de alto nível e domínio aéreo para desafiar atacantes de elite. Ele deve manter concentração absoluta e comunicação impecável nas áreas centrais ao lado de Rustam Ashurmatov e Asadbek Abdullaev, garantindo que use seu posicionamento para neutralizar as investidas diagonais precisas de Wissa e impedir que a República Democrática do Congo ganhe impulso nas transições iniciais.

Samuel Moutoussamy x Otabek Shukurov

Verdadeiro coração e motor dinâmico do meio-campo congolês, Moutoussamy tem a missão de ditar o ritmo da posse de bola e abrir as linhas adversárias para os Leopardos. Ele atuou no centro do meio-campo durante a intensa batalha da segunda rodada contra a Colômbia, avançando para dar um impulso físico vital e liderar a cobertura defensiva de sua equipe. Contra o Uzbequistão, seu principal objetivo será encontrar espaços entre as linhas, distribuir a bola com alta velocidade vertical e alimentar as arrancadas explosivas de seus laterais. Se Moutoussamy tiver tempo e espaço para se virar e encarar o bloco defensivo, sua visão de jogo desequilibrará facilmente um adversário em busca de estabilidade estrutural.

Buscando interromper esse ritmo criativo e fluido está o destaque do meio-campo do Uzbequistão, Shukurov. Ele foi o âncora do meio-campo na segunda rodada, tentando oferecer proteção tática durante uma partida incrivelmente difícil contra Portugal. Seu trabalho defensivo sem a posse de bola e sua disciplina nas transições serão submetidos ao teste definitivo no Atlanta Stadium. Shukurov deve gerenciar agressivamente seu posicionamento ao lado do parceiro na zaga, Odiljon Hamrobekov, para comprimir o espaço central, pressionar os pontos de partida da construção de jogadas de Moutoussamy e proteger sua zaga de três para garantir que os africanos não dominem completamente o terço central do campo e encurralem o Uzbequistão em uma concha defensiva insustentável.

Como estão as possibilidades do Grupo K?

Após a segunda rodada de jogos, o Grupo K apresentou uma estrutura altamente dinâmica e competitiva. A Colômbia ocupa confortavelmente a liderança com seis pontos e saldo de gols de +3, tendo se posicionado fortemente para as oitavas de final após uma vitória certeira por 1 a 0 sobre a República Democrática do Congo.

Isso deixa Portugal em segundo lugar, com quatro pontos e saldo de gols de +5, bem próximo dos líderes após conquistar um ponto e dominar suas partidas. A República Democrática do Congo ocupa o terceiro lugar, com um ponto e saldo de gols de −1, após o empate na estreia e a derrota por uma diferença mínima na partida seguinte. Enquanto isso, o Uzbequistão permanece na lanterna da tabela, com zero ponto e saldo de gols de −7, após duas derrotas consecutivas. A partida da 3ª rodada, que será disputada no Estádio de Atlanta, representa um divisor de águas matemático para ambas as seleções, que lutam para garantir a classificação automática ou resgatar a chance de uma vaga por repescagem antes da rodada final.

Se a República Democrática do Congo vencer

Uma vitória da equipe de Desabre catapultaria os Leopardos para quatro pontos, colocando-os instantaneamente em uma posição privilegiada para disputar a classificação automática para as oitavas de final. Dependendo do resultado simultâneo da partida entre Colômbia e Portugal, uma vitória congolesa combinada com uma derrota pesada de Portugal poderia, teoricamente, levá-los ao segundo lugar do grupo por diferença de gols. Por outro lado, uma vitória deixaria o Uzbequistão com zero ponto, eliminando completamente a seleção asiática da competição. Caso Portugal evite uma derrota acachapante, os quatro pontos da RD Congo a manteriam no terceiro lugar, deixando seu destino nas mãos do ranking de vagas extras, onde um total de quatro pontos historicamente oferece uma margem de segurança bastante sólida para avançar.

Se o Uzbequistão vencer

Caso os jogadores de Cannavaro garantam os três pontos, isso completaria uma recuperação espetacular dos “Lobos Brancos” na última rodada da fase de grupos. Chegar a três pontos permitiria ao Uzbequistão ultrapassar a RD Congo na classificação e terminar sua campanha em terceiro lugar. Por outro lado, esse cenário deixaria a RD Congo com apenas um ponto, levando-a para o último lugar do Grupo K e encerrando oficialmente sua campanha na Copa do Mundo. Embora uma vitória mantenha o Uzbequistão matematicamente vivo, terminar em terceiro com três pontos e um saldo de gols fortemente negativo o obriga a aguardar o desfecho dos outros grupos, deixando suas esperanças de sobrevivência por meio do wild card altamente incertas.

O cenário de empate

Um empate na Geórgia deixaria a RD Congo com dois pontos, o que garantiria o terceiro lugar à frente do Uzbequistão, mas a deixaria matematicamente sem chances. Para o Uzbequistão, chegar a um ponto o fixaria na última posição, confirmando a eliminação imediata ao lado das outras seleções que já haviam sido eliminadas do torneio. Embora um empate impeça a RD Congo de terminar em último lugar, terminar em terceiro com apenas dois pontos e saldo de gols de −1 é historicamente insuficiente para disputar uma vaga de repescagem para as Oitavas de Final, mandando efetivamente ambas as seleções de volta para casa ao apito final.

Notícias das equipes e escalações

Sébastien Desabre ainda não confirmou a provável escalação da RD Congo, e não há lesões ou suspensões registradas no momento para os Leopards. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que a equipe se prepara para um jogo que precisa vencer a todo custo.

Da mesma forma, Fabio Cannavaro ainda não divulgou sua escalação prevista para o jogo contra o Uzbequistão, já que não há relatos de lesões ou suspensões nos dados disponíveis. O técnico italiano precisará encontrar uma maneira de tirar mais proveito de seu setor ofensivo após um início difícil no torneio.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A República Democrática do Congo venceu duas, empatou duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com Portugal na fase de grupos da Copa do Mundo, em 17 de junho, um ponto conquistado com muito esforço contra um dos favoritos do torneio. Antes disso, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Chile em um amistoso pré-torneio, embora um empate sem gols com a Dinamarca e uma vitória por 1 a 0 sobre a Jamaica nas eliminatórias da Copa do Mundo tenham demonstrado solidez defensiva. Uma vitória por 2 a 0 sobre as Bermudas completa a sequência de cinco partidas. Nesses jogos, a República Democrática do Congo marcou cinco gols e sofreu três.

O histórico recente do Uzbequistão é mais difícil de avaliar com segurança. A equipe de Cannavaro perdeu três das últimas cinco partidas, sendo que a derrota por 3 a 1 para a Colômbia, em 18 de junho, foi o resultado mais prejudicial da sequência. Derrotas para a Holanda e o Canadá em amistosos pré-torneio também ocorreram nesse período. Vitórias anteriores sobre a Venezuela e o Gabão trouxeram algum otimismo, embora a qualidade dos adversários nessas partidas tenha sido consideravelmente inferior. O Uzbequistão marcou sete gols nos cinco jogos, enquanto sofreu sete.

Histórico de confrontos diretos

A República Democrática do Congo e o Uzbequistão não têm confrontos diretos registrados no conjunto de dados fornecido. Este jogo em Atlanta, no dia 27 de junho, será o primeiro encontro competitivo ou documentado entre as duas nações.

Classificação



