Reprise de Olympique de Marselha x Nantes: onde assistir, horário e mais do Campeonato Francês 2019/20

Apesar da retomada do futebol alemão e português, diversos campeonatos seguem paralisados e se programam para voltar à ativa. E enquanto a bola não rola, o DAZN montou uma programação especial para os próximos dias e anunciou reprises do futebol.

Nesta quarta-feira (10), os torcedores poderão relembrar a vitória do sobre o , quando venceu por 3 a 1, pela 26 ª rodada do .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Olympique de 1 x 3 Nantes DATA DO JOGO 22 de fevereiro de 2020 DATA DA REPRISE Quarta-feira, 10 de junho de 2020 LOCAL Orange Velodrome - Marseille, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

SOBRE O DUELO DO CAMPEONATO FRANCÊS 2019/20

Foi preciso esperar 196 dias para ver o Olympique de Marselha ser novamente derrotado em casa. Depois do revés na primeira rodada da , a equipe do português Villas-Boas ficou imbatível no Vélodrome até encontrar o Nantes.

Na ocasião, o Nantes venceu por 3 a 1 com gols de Limbombe, Bamba e Soberón. Sanson descontou para os donos da casa.

OS 11 TITULARES

Escalação do Olympique de Marselha: Steve Mandanda; Álvaro González, Boubacar Kamara (Kevin Strootman), Duje Ćaleta-Car, Jordan Amavi, Bouna Sarr, Morgan Sanson, Valentin Rongier (Marley Aké), Darío Benedetto, Valère Germain (Maxime López), Dimitri Payet. Técnico: André Villas-Boas.

Escalação do Nantes: Alban Lafont; Dennis Appiah, Nicolas Pallois, Andrei Girotto, Charles Traoré, Imrân Louza, Mehdi Abeid, Ludovic Blas (Rene Krhin), Kader Bamba, Anthony Limbombe (Abdoulaye Touré), Moses Simon. Técnico: Christian Gourcuff.

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN.

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUANTO CUSTA E O QUE TRANSMITE?

O preço da mensalidade do DAZN diminuiu de R$ 37,90 para R$ 19,90 em janeiro deste ano, com o principal objetivo de acelerar a expansão no . A data efetiva de redução está sujeita aos termos e condições da loja de aplicativo de terceiros escolhida pelo usuário.

A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir a , Premier League, italiana, Ligue 1 francesa, do Brasileiro, , Paulista sub-20, , torneios de tênis, boxe, entre outros eventos.

Além de um cardápio completo com as principais competições, o torcedor também terá acesso a séries originais, como "The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho), "Versus", "Saudade" e "Sem Filtro", além de entrevistas exclusivas.