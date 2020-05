Reprise de Internacional x Estudiantes: onde assistir, horário e mais da final da Copa Sul-Americana de 2008

Relembre a decisão da Sul-Americana, que garantiu o título do Colorado no Beira-Rio

Enquanto os campeonatos se programam para voltar à ativa, o DAZN montou uma programação especial para os próximos dias e anunciou diversas reprises do futebol.

Nesta sexta-feira (15), os torcedores poderão relembrar a final da de 2008, quando o conquistou o título após vencer o Estudiantes no placar agregador por 2 a 1.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO 1 x 1 Estudiantes DATA DO JOGO 3 de dezembro de 2008 DATA DA REPRISE Sexta-feira, 15 de maio de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

SOBRE O DUELO DA FINAL DA SUL-AMERICANA DE 2008



Após ter vencido o primeiro jogo na por 1 a 0, o Internacional empatou por 1 a 1 com o Estudiantes no Beira-Rio na prorrogação e levantou o troféu da Copa Sul-Americana de 2008.

O Colorado fez uma grande campanha, terminando invicto em 10 jogos disputados.

OS 11 TITULARES

Escalação do Internacional: Lauro; Bolívar, Danny Morais, Álvaro, Marcao; Magrao (Sandro), Edinho, Andrezinho (Gustavo Nery); D´Alessandro; Nilmar, Alex (Taison). Técnico: Tite.

Escalação do Estudiantes: Mariano Andújar; Leandro Desábato, Agustín Alayes, Christian Cellay; Marcos Angeleri, Juan Sebastián Verón (Iván Moreno y Fabianesi), Rodrigo Braña, Raúl Iberbia (Enzo Pérez); Leandro Benítez; Gastón Fernández (José Luis Calderón), Mauro Boselli. Técnico: Leonardo Astrada.

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN.

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUANTO CUSTA E O QUE TRANSMITE?

O preço da mensalidade do DAZN diminuiu de R$ 37,90 para R$ 19,90 em janeiro deste ano, com o principal objetivo de acelerar a expansão no . A data efetiva de redução está sujeita aos termos e condições da loja de aplicativo de terceiros escolhida pelo usuário.

A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir a Copa Sul-Americana, Premier League, italiana, francesa, do Brasileiro, , Paulista sub-20, , torneios de tênis, boxe, entre outros eventos.

Além de um cardápio completo com as principais competições, o torcedor também terá acesso a séries originais, como "The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho), "Versus", "Saudade" e "Sem Filtro", além de entrevistas exclusivas.