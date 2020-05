Reprise de Coritiba x Athletico-PR: onde assistir, horário e mais do Campeonato Paranaense 2020

Relembre a goleada do Coxa sobre o Furacão no Couto Pereira, pela última rodada da primeira fase do estadual

Com os campeonatos paralisados devido ao surto do coronavírus, o DAZN decidiu montar uma programação especial para os próximos dias e anunciou diversas reprises do futebol europeu.

Neste sábado (2), os torcedores poderão relembrar a goleada do sobre o -PR por 4 a 0, pela 11ª rodada do .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba 4 x 0 DATA DO JOGO 15 de março de 2020 DATA DA REPRISE Sábado, 2 de maio de 2020 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

SOBRE O DUELO DA 11ª RODADA DO PARANAENSE

Pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR foi goleado pelo Coritiba por 4 a 0, no Couto Pereira, que contou com portões fechados em razão das medidas cautelares para a pandemia do novo coronavírus.

Com o placar, o encerrou a primeira fase na liderança, com 24 pontos, e pega o Paraná nas quartas de final. Por outro lado, o Furacão, que ficou em terceiro, com 22 pontos, terá pela frente o .

OS 11 TITULARES

Escalação do Coritiba: Alex Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino, William Matheus, Nathan Silva, Matheus Sales, Thiago Lopes, Giovanni Augusto (Gabriel), Rafinha (Galdezani) e Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca.

Escalação do Athletico-PR: Gabriel; Khellven, Luan Patrick, Pedrão, Abner (Jaderson), Léo Gomes, Christian, Reinaldo, Denner (Vinicius Mingotti), Jajá (Kawan) e Pedrinho. Técnico: Eduardo Barros.

Hoje era pra ser dia de Furacão.

A gente jogaria contra o Londrina, pela partida de volta das quartas de final do #Paranaense2020…



🔙 E já que não tem jogo, o jeito é rever o compacto do que rolou na fase de classificação e imaginar como se fosse hoje.



🎥 @DAZN_BRA pic.twitter.com/woXqnRCaFa — Athletico Paranaense (de 🏠) (@AthleticoPR) April 1, 2020

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Coritiba

O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN, com narração de Estevan Ciccone.

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUANTO CUSTA E O QUE TRANSMITE?

O preço da mensalidade do DAZN diminuiu de R$ 37,90 para R$ 19,90 em janeiro deste ano, com o principal objetivo de acelerar a expansão no . A data efetiva de redução está sujeita aos termos e condições da loja de aplicativo de terceiros escolhida pelo usuário.

A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir a , Premier League, italiana, francesa, do Brasileiro, , Paulista sub-20, Campeonato Paranaense, torneios de tênis, boxe, entre outros eventos.

Além de um cardápio completo com as principais competições, o torcedor também terá acesso a séries originais, como "The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho), "Versus", "Saudade" e "Sem Filtro", além de entrevistas exclusivas.