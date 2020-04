Reprise de Athletico-PR x Paraná: onde assistir, horário e mais do Campeonato Paranaense 2020

Os torcedores poderão relembrar o empate entre as equipes pela quinta rodada do torneio estadual

Com os campeonatos paralisados devido ao surto do coronavírus, o DAZN decidiu montar uma programação especial para os próximos dias e anunciou diversas reprises do futebol europeu.

Nesta segunda-feira (27), os apaixonados por futebol poderão relembrar o empate entre -PR e Paraná, pela quinta rodada do .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO 1 x 1 Paraná DATA DO JOGO 2 de fevereiro de 2020 DATA DA REPRISE Segunda-feira, 27 de abril de 2020 LOCAL Arena da Baixada HORÁRIO 16h (de Brasília)

SOBRE O DUELO DA 5ª RODADA DO PARANAENSE



Foto: Getty Images

O empate entre Athletico-PR e Paraná por 1 a 1 na quinta rodada do Campeonato Paranaense, marcou a estreia do time titular do Furacão no ano sob o comando do técnico Dorival Jr.

O Athletico abriu o placar logo aos 2 minutos, com o zagueiro Lucas Halter. Por outro lado, o Paraná empatou aos 44, com Marcelo.

OS 11 TITULARES

Escalação do Athletico-PR: ; Khellven, Lucas Halter, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington; Erick (Lucho González), Léo Cittadini, Nikão e Marquinhos Gabriel (Vitinho); Guilherme Bissoli (Pedrinho). Técnico: Dorival Jr.

Escalação do Paraná: Marcos; Bruno, Thales, Fernando Timbó, Hulk; Carlos Dias, Kaio, Raphael Alemão, Thiago Alves (Michel); Gustavo Mosquito (Marcelo), Rodrigo Rodrigues (Kennidy). Técnico: Allan Aal.

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN, com narração de Conrado Giulietti.

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUANTO CUSTA E O QUE TRANSMITE?

O preço da mensalidade do DAZN diminuiu de R$ 37,90 para R$ 19,90 em janeiro deste ano, com o principal objetivo de acelerar a expansão no . A data efetiva de redução está sujeita aos termos e condições da loja de aplicativo de terceiros escolhida pelo usuário.

A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir a , Premier League, italiana, francesa, do Brasileiro, , Paulista sub-20, Campeonato Paranaense, torneios de tênis, boxe, entre outros eventos.

Além de um cardápio completo com as principais competições, o torcedor também terá acesso a séries originais, como "The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho), "Versus", "Saudade" e "Sem Filtro", além de entrevistas exclusivas.